‘Broers rolden dure horloges met voetbalmethode’

In Marbella zijn twee broers van Marokkaanse origine opgepakt die zich volgens de politie schuldig maakten aan het rollen van horloges uit het zeer dure segment bij het welgestelde publiek in de jachthaven Puerto Banús. De mannen zijn 24 en 30 jaar oud.

De twee hadden het voorzien op horloges van boven de 18.000 euro. De politie had tips gekregen van particuliere beveiligers in de jachthaven over toeristen die werden gerold maar daarvan zelden aangifte deden.

De politie ontdekte onder meer met opnames van bewakingscamera’s hoe de dieven te werk gingen.

De voetbaltruc is de methode waarbij zakkenrollers op een slachtoffer aflopen en hem beetpakken of omhelzen terwijl een praatje wordt gemaakt. De methode wordt ook in Amsterdam gebruikt, waarbij aanvankelijk vooral toeristen met voetbalshirt op enthousiast toon werden aangesproken over hun club of hun land.

Bij de truc hadden de broers volgens de politie een taakverdeling afgesproken waarbij één van hen het horloge losmaakte en van de pols haalde.