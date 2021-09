Brunswijk: ik toonde mijn dankbaarheid met uitdelen geld

Connect on Linked in

Vice-president van Suriname Ronnie Brunswijk, tevens eigenaar van landskampioen Inter Moengo Tapoe, heeft in een gesprek met Starnieuws gezegd dat volgens hem niks verkeerds is gebeurd toen hij dinsdag aan spelers van het Hondurese team Olimpio in de kleedkamer na de wedstrijd geld uitdeelde. De clubs hadden in Suriname juist een wedstrijd in de Concacaf League (te vergelijken met een Europees bekertoernooi) gespeeld, waarbij Inter met 0-6 had verloren.

Keeper

Brunswijk (60): ‘Ik vind dat de Hondurese club geweldig goed gevoetbald heeft en als oudste speler heb ik de spelers beloond. Ik heb eerst overleg gevoerd met de manager van de club, die het goed vond. Ik heb elke speler 100 dollar gegeven via de manager. Het ging om 33 personen’. De keeper kreeg overigens 200 dollar, volgens Brunswijk omdat hij de nul wist te houden. Brunswijk onderstreepte ook ‘dankbaar’ te zijn dat Olimpio naar Suriname was gekomen.

Fit

Op een video op internet is de actie van Brunswijk in de kleedkamer te zien. Voetbalfederatie Concacaf heeft bekendgemaakt dat er een formeel onderzoek komt naar het gebeuren in de kleedkamer omdat er vragen zijn ontstaan over de integriteit van de wedstrijd tussen de twee clubs.

De 60-jarige Brunswijk nam als aanvoerder deel aan de match. Brunswijk zegt hierover dat hij zich fit voelde. Hij werd in de tweede helft gewisseld maar hij stelt dat hij fit genoeg was om de wedstrijd uit te kunnen spelen.