Rel in Suriname: vice-president (60) is aanvoerder landskampioen en deelt geld uit in de kleedkamer (VIDEO)

De Surinaamse vice-president (ABOP) en clubeigenaar van Inter Moengo Tapoe Ronnie Brunswijk nam dinsdagavond deel aan de wedstrijd van de Surinaamse landskampioen tegen het Hondurese Olimpia in de Concacaf League. De opstelling van Brunswijk (60) als aanvoerder mocht niet baten. Inter Moengo Tapoe ging in Suriname met 6-0 ten onder, de return staat later in september op het programma. Brunswijk toonde zich na afloop een goede verliezer en deelde onder luid applaus in de kleedkamer geld uit aan de Hondurese spelers.

Dollars

Nadat Brunswijk de dollars had uitgedeeld meldde hij aan de spelers uit Honduras dat hij de vice-president is van Suriname. Hiervoor viel hem extra applaus en gejuich ten deel. Brunswijk’s partij ABOP heeft in reactie laten weten dat al jaren bekend is dat Brunswijk een talentvolle voetballer is.

Beleidsadviseur

Brunswijk is overigens in Nederland veroordeeld voor cocaïnehandel. Recent werd een uitgebrand vliegtuig aangetroffen in de buurt van Moengo, woonplaats van Brunswijk. In een onderzoek naar cocaïnehandel is nu een ex-beveiliger van Brunswijk verdachte. Een in Frankrijk veroordeelde cocaïnehandelaar, en vriend van Brunswijk, kreeg dit jaar een functie als beleidsadviseur op het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport.

De New York Times publiceerde dit jaar een portret van Brunswijk:

‘Alles wat ik heb geef ik aan de mensen’