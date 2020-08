Burgemeester sluit beschoten woning van moeder rapper Bigidagoe

Connect on Linked in

De woning van de moeder van rapper Bigidagoe in Amsterdam-Zuidoost is op last van burgemeester Halsema voor zeker drie maanden gesloten. Het appartement aan de Nieuwersluishof werd woensdagnacht meerdere malen onder vuur genomen. De burgemeester wil met de sluiting “de rust en het vertrouwen terugbrengen”.

De bewoonster is ergens anders ondergebracht. De gemeente en de politie houden de buurt de komende tijd nauwlettend in de gaten. Danzel S. (23) alias rapper Bigidagoe werd zelf dinsdag neergeschoten in de Vechtstraat in de Rivierenbuurt. Hij raakte daarbij zwaargewond aan zijn been. Lees hier een profiel van de jonge gangsterrapper.