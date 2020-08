Beschoten Bigidagoe straatvoorbeeld van nieuwe lichting gangsterrappers

Connect on Linked in

Rapper Bigidagoe (23) die dinsdag zwaargewond raakte aan zijn been bij een schietpartij in Amsterdam-Zuid, geldt als een van de jonge exponenten van de Nederlandse gangsterrap. In zijn nummers en videoclips rapt hij op vaak dreigende trapbeats over zijn leven op de straat en al het geweld wat daarmee gepaard gaat. Een profiel.

Door Roel Janssen

Danzel S. alias rapper Bigidagoe uit Amsterdam-Holendrecht raakte dinsdagmiddag zwaargewond toen hij in zijn been werd geraakt in de Vechtstraat. Op een kort filmpje dat op social media circuleert, is te zien hoe de rapper door ambulancepersoneel op een brancard wordt geholpen. Uit een foto op de plaats delict waar de politie dan onderzoek doet, blijkt dat er zeker zes keer geschoten is. Op straat lagen verder een zwarte pet en een handdoek.

Tweede schietpartij

Dinsdagnacht werd in dezelfde Vechtstraat óók de woning van de onbekende 19-jarige rapper Justinvz (Justin Z.) beschoten. Hij raakte gewond, maar verkeert net als Bigidagoe buiten levensgevaar. Sterker nog, donderdag plaatste laatstgenoemde een selfie vanuit een ziekenhuisbed met daarbij een lachend gezicht, een vredesteken en de boodschap: ‘buiten levensgevaar’… De politie onderzoekt of beide schietpartijen met elkaar te maken hebben. Voor de schietpartij op Justin Z. zijn inmiddels twee verdachten van 20 en 21 door arrestatieteams opgepakt.

Kogelregen in Zuidoost

Woensdagnacht was het wéér raak in Amsterdam. Ditmaal werd de woning van de moeder van Bigidagoe in Amsterdam-Zuidoost beschoten. In het raam(kozijn) zijn zeker dertien kogels te zien. Minstens vijf kwamen in de muur terecht. Volgens de politie was de bewoonster van de woning thuis maar niet gewond geraakt. De daders zijn nog voortvluchtig. Dat geldt ook voor de schutter van Bigidagoe, die met zijn naam en hele voorkomen een knipoog geeft naar de in 1997 doodgeschoten Amerikaanse rapper The Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie Smalls. (tekst loopt door na de advertenties).

Fatale voorbeelden

Hoewel veel jongeren met een ‘RIP-post’ op social media er al vanuit gingen dat Bigidagoe het niet had overleefd, was dat wel het geval. Maar het had natuurlijk zomaar anders kunnen aflopen. Voorbeelden van Nederlandse (gangster)rappers waarmee het minder goed afliep zijn er immers óók. Denk bijvoorbeeld aan de in 2012 geliquideerde Quincy Soetosenojo alias rapper Sin Quin van rapgroep Aso Bro’s uit Bijlmerwijk Gein. Naast oprichter van de Amsterdamse Crips was hij tevens aspirant-lid van motorclub Satudarah.

Bloedserieus

Ook met rapper Rell (Farrel Provence) uit Amsterdam-Holendrecht liep het elf jaar geleden verkeerd af, toen hij werd doodgeschoten in Hoogezand. Datzelfde jaar (2009) werd ook de Rotterdamse rapper Luciano ‘Bandi3t’ Lansdorf doodgeschoten tijdens een huisfeest. En zo zijn er meer slachtoffers; rapper Sane van hiphopformatie Bloedserieus (waar ook de beruchte rapper Kempi bij zat) werd in 2008 in Eindhoven doodgestoken tijdens een drugsruzie.

Jeugdvriend Wijnaldum

Anthony Fernandes alias rapper Toyfeunen, een jeugdvriend van Liverpool-voetballer Georginio Wijnaldum, onderging hetzelfde lot. Klein verschil: hij werd doodgeschoten in Rotterdam. De op Nieuwjaarsnacht 2019 in Rotterdam vermoorde rapper Feis had overigens niets van doen met gangsterrap, maar liep spijtig genoeg de verkeerde tegen het lijf toen hij om niks werd doodgeschoten.

Drillrap

Nederlandse rappers die schietpartijen overleefden zijn er ook: Lexxxus, Mr. Probz, Flex (THC) en JayJay alias Djaga Djaga (die achttien jaar cel uitzit voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie) kunnen daarover meepraten. Het laatste jaar vallen er vooral slachtoffers in de uiterst gewelddadige drillrapscene, waarin jonge rappers elkaar in videoclips en teksten uitdagen en grof beledigen. Het hele gebeuren speelt zich vooral online af, maar in het echte ‘offline’ leven steken ze hun rivaal (‘opp’) als het moet met kinderlijk gemak neer of dood. Zoals onlangs in Scheveningen en in september 2019 in Amsterdam-Zuidoost.

JoeyAK

Bigidagoe is een rapper die in 2014 zijn eerste videoclip online gooide. In het nummer Bodem rapt hij: “We begonnen allemaal op de fokking block, de ene ja die zeurt en de ander wordt gemurked / We begonnen bij de bodem, willen naar de top.” In de video is ook rapper JoeyAK te zien. Die zit sinds begin januari vast op verdenking van een gewelddadige ontvoering en zware mishandeling, waarbij hij een vrouw kokend water in haar nek zou hebben gegoten.

Internationale drugshandel

JoeyAK en Bigidagoe behoren met andere leeftijdgenoten tot rapformatie Zone 6 uit Holendrecht. Hun populaire 101Barz-sessie uit oktober 2018 telt ruim twee miljoen views. Volgens Het Parool is het rond deze rapcrew, waarvan sleutelspelers aan de internationale drugshandel worden gelinkt, al maanden onrustig. Anderen uit de periferie van de groep zijn geliquideerd.

Nieuwe generatie gangsterrap

Wat de achtergrond is van de schietpartij op Bigidagoe is vooralsnog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat het drugsgerelateerd is. Bigidagoe is geen drillrapper, maar behoort tot een nieuwe generatie Nederlandse gangsterrappers, waarbij volop gerapt wordt over geld, drugs en (vuurwapen)geweld. Het aantal criminele rappers in Nederland groeit al jaren. De toename van gewelddadige videoclips waarin gerapt wordt over drugshandel, ripdeals, afpersingen, wapens, steek- en schietpartijen en liquidaties, loopt vrijwel parallel met het aantal incidenten en veroordelingen waarbij Nederlandse (gangster)rappers betrokken zijn.

The Crips

Gangsterrap ontstond midden jaren tachtig in kansarme buurten in de Verenigde Staten en werd pas echt populair in de jaren negentig. In het nieuwe millennium waait de stroming definitief over naar Nederland, waarbij leden van de Haagse straatbende The Crips onder aanvoering van leider Delano ‘Keylow’ R. in het Engels rapten over het gangsterleven. In de jaren daarna kwamen ook andere Nederlandse gangsterrappers op (zoals THC, Kempi, Green Gang), die niet alleen rapten over criminele zaken en het straatleven, maar ook actief waren in het milieu.

Waterpistool

Veel gangsterrap is van meet af aan vrouwonvriendelijk. Zo ook veel teksten van Bigidagoe. In de video Billen En Tieten (94.000 views) weet hij zich omringd door vier schaarsgeklede vrouwen die naast hem aan een waterpijp of een lachgasballon lurken, terwijl hij daar nog met slechts een waterpistool wordt beschoten.

Drie weken voor de recente schietpartij verscheen de videoclip 1Serie. Daarin laat Danzel S. zich op zijn wenken bedienen door vrouwen in bikini en met mondkapjes op, terwijl de rapper zelf zijn wijsvinger in de slagroom van een cupcake doopt en zijn vinger aflikt. In een megatuin met tafel vol eten grijpt hij gretig naar een gegrilde kip en schaal hamburgers. Terwijl de camera inzoomt op de schuddende billen van een vrouw, zegt Bigidagoe dat je ‘een fokking probleem’ hebt als je met hem ‘fokt’. Vrouwen zijn ‘bitches’ en ‘als ze komen sucken ze meteen’.

1Serie: “Deze dagen ben ik superster / En voor die money ga ik ver, ik ga superver / Of ik ben boos, ik ben superboos / En kom niet in m’n zone want je komt superclose / Ik pull up op die whip, ik ga meteen poppen / Jij doet één ding en wilt daarna meteen stoppen (…) Bigidagoe is een hele zware jongen, Bigidagoe is met hele zware jongens / Laag in die 1serie, mijn leven die lijkt één serie.”

Vuurwapens

Vuurwapens zijn geen probleem voor de zwaarlijvige rapper uit Holendrecht die zich onaantastbaar lijkt te wanen. Op zijn Spotify-profielfoto richt hij de loop van een pistool in de cameralens. Ook in sommige clips zwaait hij met een vuurwapen, zoals in Zware Jongen (281.000 views) en het nummer B.I.G. (169.000 views), waarin hij zijn verbaal vuur agressief op een trapbeat spuugt. Terwijl hij door de hood in Holendrecht hopt met een paar pitbulls aan z’n zij, rapt Bigidagoe: “Biggie, ik ben big en ik bang / Ze moeten betalen voor de shit die ik breng / Holendrecht, Holendrecht, Holendrecht / Die shit die is eng / Die slangen weten hoe giftig ik ben.” In een ander nummer rapt hij: “Fok deal, we laten je rippen”, terwijl een gemaskerde man met een gun zwaait.

‘Vast in de trap’

In het nummer Ze Willen Ons Niet Goed Zien deelde Bigidagoe vier maanden geleden een sneer uit naar de media en de politie. “We mogen geen money, geen stacks (geld), geen waggies of een Rolex.” In de video komen de zes gebalkte verdachten voorbij die op dat moment vastzitten voor de ontvoering waar JoeyAK de hoofdverdachte van is. In een comment onder de clip zegt iemand: “Deze boys met zwaar veel talent zitten vast in de trap (drugshandel). Als je diep in die straat liebi zit kom je er niet zo gemakkelijk uit. Ook al ga je kk hard met music. Jammer dat boys voor T vast jaren moet gaan zitten.”

Met de recente reeks schiet- en steekpartijen in de Nederlandse (drill)rapscene is het ‘slechts’ wachten tot het volgende incident zich aandient. Maar: dat het hot on the block is, staat vast.