Burgemeester sluit complex omstreden voetbalclub OFC vanwege veiligheid

Het sportcomplex van amateurvoetbalclub OFC in Oostzaan is vrijdagochtend op last van burgemeester Rob Meerhof voor zeker een maand gesloten ‘omdat de openbare orde en veiligheid onvoldoende kunnen worden gewaarborgd’. Dat schrijft Het Parool. De voetbalclub wordt in verband gebracht met vijf granaten, een beschieting van een auto en brandstichting van auto’s.

Witwassen

De financier van OFC – Marwan K. – is veroordeeld voor witwassen. De gemeente Oostzaan eiste twee weken geleden zijn vertrek. Burgemeester Meerhof krijgt volgens Het Parool de laatste weken ‘voortdurend signalen’ van mensen rond OFC, advocaten en zakelijke contacten die zich onveilig voelen. Dit speelt met name nadat de Amsterdamse krant schreef dat de politie al maanden mogelijke verbanden onderzoekt tussen vijf granaten bij betrokkenen bij OFC, een beschieting van de auto van een OFC-sponsor en een brandstichting waardoor de auto’s van een voormalig clubwerknemer en zijn advocaat uitbrandden.

Inzage financi ë n

Het college van burgemeester en wethouders eiste inzage in de ‘exacte financiering’ van OFC. De club had tot vrijdag 12.00 de kans om openheid van zaken te geven over de financiering van met name het eerste elftal, dat uitkomt in de derde divisie. Ook moest OFC bewijzen dat Marwan K. geen enkele rol meer speelt bij de club. De gemeente is eigenaar van de sportvelden en ook subsidiegever. Het bestuur van OFC kondigde eerder aan een eventuele sluiting vrijdag om 14.00 aan te vechten in een kort geding.

Reeks incidenten

In 2016 is het clubhuis van OFC doorzocht en in 2019 kwam het onderzoek tegen Marwan K. voor de rechter die hem veroordeelde tot een jaar cel. Friteshuis Vleminckx in het Amsterdamse centrum was voor twee jaar hoofdsponsor van OFC. Daar werd een handgranaat gevonden. Net als bij Sportmedisch Centrum Fysiomed achter het Olympisch Stadion in Amsterdam. Die praktijk behandelde tot 2015 spelers van het eerste OFC-elftal.

Terwijl in het kantongerecht in Zaandam een zitting gaande was over een arbeidsgeschil tussen OFC en een ex-medewerker brandden buiten de auto’s van de oud-werknemer en zijn advocaat uit. Een oud-bestuurslid vond een handgranaat bij zijn motor. De auto van OFC-sponsor Cor Jongens is ’s nachts beschoten bij zijn huis in Oostzaan. Op zijn auto lag in september vorig jaar een handgranaat en bij zijn groothandel VHC Jongens eveneens.