Burgerinfiltrant ingezet in onderzoek internationaal drugsnetwerk

Het Openbaar Ministerie meldt vrijdag dat justitie voor het eerst in twintig jaar een criminele burgerinfiltrant heeft ingezet bij een rechercheonderzoek. In het onderzoek naar internationale drugshandel werden daardoor op 2 maart acht mannen opgepakt, waaronder leden van motorclubs Hells Angels en Red Devils.

Opspraak

De drugslijnen van het netwerk liepen vanuit Friesland naar Finland, Engeland, Ierland en Australië. De criminele burgerinfiltrant maakte zelf deel uit van het drugsnetwerk. De inzet van criminele infiltranten raakte in opspraak in de jaren negentig, na de IRT-affaire. In 2014 werd het weer toegestaan om criminele burgerinfiltranten te gebruiken, maar de politie maakte niet eerder bekend die te hebben gebruikt.

Motorclubleden

Het onderzoek van politie en Openbaar Ministerie Noord-Nederland naar internationale drugshandel leidde begin maart tot arrestaties en het onderscheppen van een partij van bijna 100 kilo amfetamine. De acht verdachten van 28 t/m 55 jaar werden aangehouden in Franeker, Noardburgum, Leeuwarden, Zurich en Finland. Zij worden verdacht van internationale drugshandel, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit. Bij de verdachten zit een lid van de Hells Angels Harlingen, een lid van de Hells Angels Finland en een lid van de Red Devils in Leeuwarden. De Finse Hells Angel is 20 maart overgebracht naar Nederland waar hij vastzit.

86 pakketten speed

Op 2 maart werd een transport van 86 pakketten speed onderschept in Groningen op de A7 vlak voor de Duitse grens. Deze partij van ongeveer 100 kilo was onderweg naar Finland waar het een geschatte straatwaarde heeft van 700.000 euro.

In het onderzoek doorzocht de recherche op 2 en 11 maart panden op elf verschillende plaatsen: Franeker, Harlingen, Leeuwarden, Noardburgum, Ried, Stiens, Sumar, Warfstermolen, Warten, Westergeest en Zurich. Daarbij is beslag gelegd op vijf vuurwapens met bijbehorende munitie, boksbeugels en pepperspray. Ook werden zestien blokken hasj, ruim 300 wietplanten, kleine handelshoeveelheden speed en gebruikershoeveelheden cocaïne, GHB en xtc gevonden.

Een ton cash

Daarnaast is beslag gelegd op een woning met een waarde van 350.000 euro, dure horloges en drie auto’s, waaronder een BMW met een waarde van 100.000 euro. Op verschillende plekken is voor bijna 100.000 euro cash geld aangetroffen.