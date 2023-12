‘Business as usual’: tot 9 jaar cel geëist voor drugshandelaren uit Den Bosch

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch celstraffen tussen de drie en negen jaar geëist tegen vier mannen en een vrouw uit Den Bosch voor het produceren en verhandelen van drugs en het deelnemen aan een criminele organisatie. Volgens het OM verdienden de verdachten duizenden euro’s per dag aan de handel in drugs.

EncroChat

Onderzoek 26Lakeport begon in 2019 naar aanleiding van informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. Uit ontsleutelde EncroChat-berichten kwam een 52-jarige man uit Den Bosch vervolgens naar voren in verband met de overdracht van ruim 87 kilo MDMA. Deze man bleek in contact te staan met een groep mensen die voorkomen in verschillende strafrechtelijke onderzoeken, en die zich dagelijks bezighouden met de productie van en handel in ‘enorme hoeveelheden verdovende middelen en het witwassen van criminele opbrengsten’.

Fors strafblad

De 52-jarige man uit Den Bosch heeft volgens justitie een uitgebreid strafblad wegens doodslag, drugs- en wapenfeiten. Uit een ruime hoeveelheid EncroChat-berichten komt naar voren dat de Bosschenaar en de medeverdachten uitgebreid overleggen over blokken coke, MDMA, vele liters amfetamine-olie en duizenden pillen. Ook gaat het over ‘prijzen tp’ (transport) en over de prijzen van ‘speed’, ‘blok’ en ‘hasj’.

‘Appel’

De 52-jarige verdachte lijkt volgens het OM ook betrokken bij witwassen en de handel in wapens. In chats worden foto’s van wapens verstuurd, en er worden bestellingen gedaan voor cobra’s en handgranaten. Zo wordt een ‘appel’ (handgranaat) besteld, die moet afgaan bij iemands auto zodat ‘de hele achterkant ontploft’.

Vrouw

Uit analyse van de berichten en het daaropvolgende onderzoek blijkt dat deze man samen met drie verdachten nauw betrokken zijn bij de handel, productie en het bewerken van harddrugs. Een vijfde verdachte, de vrouwelijke partner van één van de mannelijke verdachten, was volgens het OM verantwoordelijk voor het inpakken, verstoppen en vervoeren van blokken cocaïne.

Het gaat in de periode van april tot en met juni 2020 om tientallen transacties, waarbij forse hoeveelheden drugs worden verhandeld. In totaal gaat het om tientallen kilo’s cocaïne, 32 liter metamfetamine-olie en 35 kilo metamfetamine.

‘Pablo-Icecobar’

De drugshandel van de verdachten is internationaal. Zo komen er Colombianen en Mexicanen voorbij en wordt er over diverse internationale transportlijnen gesproken. Een van de verdachten heeft bijvoorbeeld contact met het EncroChat-account ‘Pablo-Icecobar’, de Mexicaan die onlangs tot bijna 15 jaar gevangenisstraf is veroordeeld. In de chatgesprekken is er sprake van een Duitse klant en wordt er ook gesproken over het versturen van ‘blokken’ naar het Verenigd Koninkrijk.

‘Business as usual’

De laagste straf wordt geëist tegen de vrouw die zich bezighield met het transport van de cocaïne: drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk en een geldboete van 10.000 euro. Tegen de andere vier verdachten wordt respectievelijk zeven, zeven, acht en negen jaar geëist. Ook worden geldboetes geëist tussen de 10.000 en 60.000 euro. Tot slot is in alle zaken een ontnemingsvordering aangekondigd.

Het OM: ‘De verdachten zijn er bedreven in en doen klaarblijkelijk ook niets anders. Dit is voor hen ‘business as usual’. Van de geldbedragen die worden verdiend worden namelijk nieuwe partijen cocaïne gekocht, vuurwapens mee betaald of uitvoerders van liquidaties mee geregeld.’

De rechtbank doet op 21 februari 2024 uitspraak.