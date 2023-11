Lange gevangenisstraffen voor ‘Pablo Icecobar’ en medeverdachten

Connect on Linked in

De Mexicaanse crystal meth-producent met de bijnaam ‘Pablo Icecobar’ is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar en 10 maanden. Een Haagse verdachte kreeg 13 jaar celstraf. De rechter nam in overweging dat Pablo Icecobar in de VS ook al eens werd veroordeeld tot een celstraf, voor drugshandel. Dit kwam voort uit onthullingen hierover op Crimesite.

Beeld: de boot in Moerdijk, waarop een crystal meth-lab werd aangetroffen

Door Joost van der Wegen

Mexicaans

‘Pablo Icecobar’ was de coördinator van een groep drugscriminelen die verantwoordelijk was voor de inrichting van een aantal crystal meth-labs in Nederland, die werkten met de zogenaamde ‘Mexicaanse methode’. Zij waren actief in drugslabs in Arnhem, Drempt, Moerdijk, Willemsoord en Hauwert.

Veroordeeld

Het alias ‘Pablo Escobar’ werd gebruikt door de 41-jarige Pavel N. De rechtbank in Oost-Brabant veroordeelde N. woensdag tot 14 jaar gevangenisstraf, en 10 maanden. ‘De Mexicaan stuurde de Latijns-Amerikaanse kant aan en zorgde voor de kennis, kunde en mankracht binnen de organisatie’, laat de rechtbank weten. Ook wordt hij veroordeeld voor de export van ruim 30 kilo metamfetamine naar Duitsland.

Justitie eiste eerder 16 jaar cel voor Pavel N.

De drugslabs werden professioneel ingericht door de Haagse verdachte. Hij zorgde ook voor de grondstoffen en verkocht de crystal meth uiteindelijk.

Laborant

Een 43-jarige man werd als laborant vanuit Mexico naar Nederland gehaald en werkte in het drugslab in Hauwert. Een jaar later had hij in het lab in Arnhem een meer coördinerende rol en stuurde hij andere laboranten aan. Hij krijgt een celstraf van 7 jaar en 10 maanden.

Een 47-jarige man uit Ecuador werd als laborant ingezet in het lab in Arnhem. Deze verdachte krijgt 5 jaar cel.

Betaling

De organisatie bestond verder uit een 44-jarige vrouw uit Colombia die onder meer zorgde voor onderdak voor de Latijns-Amerikaanse verdachten en andere aanwezigen die in de labs werkten. Ook zette zij chauffeurs in om de betaling van de laboranten op te halen of om hen te vervoeren. Zij zorgde bovendien dat opgepakte laboranten in de huizen van bewaring telefoons kregen en zij stortte geld op hun PI-rekening. De vrouw krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

Een andere vrouwelijke verdachte, de 36-jarige partner van de Hagenaar, krijgt een celstraf van 9 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Zij leefde van de criminele winst die haar partner maakte, terwijl ze redelijkerwijs had moeten vermoeden dat dit geld geen legale afkomst kon hebben.

Witwassen

De Haagse verdachte waste in totaal 220.000 euro wit. Ook de Mexicaanse verdachten maakten zich schuldig aan witwassen. De leider zette een deel van de winst om in bitcoins. Ook maakte hij – net als de andere Mexicaan en de Colombiaanse vrouw – geldbedragen via money-transfers over naar Zuid-Amerika, Spanje en Amerika.

Een 49-jarige man uit Colombia maakte zich schuldig aan een illegaal geldtransport van 60.000 euro. Hij maakte zich daarmee schuldig aan witwassen en krijgt daarvoor een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 5 voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.

Schade

De rechtbank houdt er bij het bepalen van de straffen rekening mee dat crystal meth heel verslavend is en zelfs kan leiden tot de dood van een gebruiker. ‘Naast deze gezondheidsrisico’s brengt de productie grote schade toe aan het milieu en de leefomgeving. Het bereiden van de harddrugs gaat gepaard met het gebruik van zeer gevaarlijke stoffen en chemisch afval. Deze stoffen en afval komen terecht in de aardbodem, open wateren of openbare ruimtes. De drugslab leiden bovendien tot gevoelens van onrust en onveiligheid.’

Veroordeeld

De Mexicaanse drugsbaas Pavel N. (Pablo Icecobar) heeft al eerder achter de tralies gezeten, wegens de handel in verboden middelen. Hij is in de Verenigde Staten namelijk al eens veroordeeld tot een celstraf van negen jaar. De rechter nam dit ook mee in zijn overweging, schrijft RTV Oost woensdag: ‘Hij heeft er blijkbaar niet van geleerd. De veroordeling in Amerika heeft hem er niet van weerhouden om zijn leven daarna in een ander werelddeel op dezelfde voet voort te zetten.’

De ontdekking dat Pavel N. in de VS ook al strafbare feiten had begaan, werd eerder onthuld door Crimesite in een serie artikelen. Daarop nam justitie in Nederland hierover contact op met de aanklager in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas.

