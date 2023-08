Celstraf geëist tegen ex-agent voor doorsluizen info aan criminelen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Zwolle 21 maanden celstraf (waarvan zeven maanden voorwaardelijk) geëist tegen ex-politieagent Jesper D., die in 2020 een half jaar lang geheime politie-informatie zou hebben doorverkocht aan criminelen. D. bekende vandaag in de rechtbank dat hij vertrouwelijke en gevoelige informatie uit politiesystemen ontfutselde.

Volgens RTV Oost verstrekte Jesper D. (33) uit Zutphen deze informatie op aanvraag en zou deze vervolgens naar de onderwereld in Oost-Nederland zijn doorgesluisd. Daar wil D. verder niets over kwijt.

RTIC

Van maart 2020 tot half augustus 2020 is er in totaal 139 keer gebeld naar de telefonische helpdesk Real Time Intelligence Center (RTIC) van de politie in Apeldoorn. Het RTIC biedt politiemensen op straat 24/7 van snelle informatie, bijvoorbeeld nadere informatie op basis van een kenteken of BSN-nummer of zelfs informatie over lopende onderzoeken naar verdachten.

Half jaar cel

In die telefoongesprekken is in totaal 214 keer informatie opgevraagd, waarbij D. zich in die gesprekken voordeed als een van zijn voormalig politiecollega’s. Door hun naam en dienstnummer te noemen én door politiejargon te gebruiken, kreeg hij toegang tot de opgevraagde informatie. D. was in 2018 al veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor het lekken van informatie uit politiesystemen aan criminelen en het schenden van het ambtsgeheim. Die zaak leidde tot zijn ontslag bij de politie.

De ex-agent zou onder meer kentekens, verblijfplaatsen van personen en lopende onderzoeken naar personen hebben nagetrokken. Hij zou daarbij gebruik hebben gemaakt van achttien verschillende prepaidkaarten, waarmee hij telkens inbelde.

21 blokken coke

In chatgesprekken zou door criminelen naar de verblijfsplaats van een man zijn gevraagd. Die zou 21 blokken cocaïne hebben geript. De vraag over de verblijfsplaats van de ‘ripper’ kwam via “De Professor” bij D. terecht.

“De Professor”

Volgens justitie is “De Professor” de chatnickname van de 37-jarige Roy van L. uit Apeldoorn. Hij zou als tussenpersoon van zijn goede vriend Jesper D. hebben gewerkt en kreeg de informatie-aanvragen binnen. Op een usb-stick bij Van L. thuis werden 91 documenten vol gevoelige info gevonden. Ook werd bij hem een notitieboekje vol geheime informatie aangetroffen. Tegen Van L. is maandag achttien maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

In de woning van Jesper D. werd ruim 25.000 euro contant geld aangetroffen. Dat zou volgëns zijn verklaring verdiend zijn met gokken en fooien die zijn partner in de horeca had verdiend.

De rechtbank doet op 8 september uitspraak.