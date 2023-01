Celstraf geëist tegen medewerker Belastingdienst waar 9 ton cash lag. ’10 k voor wereldwijd kijken is niks’

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag tegen een 53-jarige medewerker van de Belastingdienst drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount gegevens op ‘die niets met zijn werkterrein te maken hadden’, aldus het OM in een persbericht. In de woning van de verdachte in Amsterdam werd 920.000 euro contant geld gevonden.

Taghi

De verdachte werd in juli vorig jaar aangehouden. Het NRC schreef in oktober dat justitie vermoedt dat de ambtenaar in contact stond met de groep rond Ridouan Taghi. Taghi wilde vermoedelijk via een plat contact bij de Belastingdienst adresgegevens achterhalen van vier EBI-medewerkers. Deze personen zouden dan mogelijk bedreigd of gegijzeld moeten worden voor een uitbraakpoging.

Geen logs

Voor de opsporingsdiensten is het echter niet mogelijk om te achterhalen of deze adresgegevens inderdaad zijn opgezocht en door wie, omdat het logsysteem van de Belastingdienst dit niet registreert. Hoewel niet bewezen is dat de verdachte gegevens van de Belastingdienst crimineel verhandelde, vindt het Openbaar Ministerie een forse gevangenisstraf op zijn plaats.

Drie foto’s

De 53-jarige M. E. werkte sinds 2007 bij de Belastingdienst waar hij MKB-bedrijven controleerde op fraude. Medio 2020 meldde hij zich ziek. In februari 2022 begon de Rijksrecherche een onderzoek, nadat in versleutelde berichten van telecomdienst Sky ECC drie foto’s waren gedeeld, afkomstig van het computerscherm van een medewerker van de Belastingdienst. Het bleek te gaan om gegevens uit een systeem waarin te vinden is wie de eigenaar is van een bepaald kenteken, en wie de gezinsleden zijn.

De berichten zijn in de zomer van 2020 verstuurd. De tekst is volgens het OM ‘veelzeggend’. Zo schrijft de gebruiker van een Sky-account aan een ander:

‘we hebben die vent via kenteken nagetrokken, kijk‘ – waarna 3 foto’s volgen; ‘we kunnen via sofinummer iedereen wereldwijd natrekken, waar hij of kinderen en ouders wonen‘; ‘dat kost 10 k‘; ‘[we] hebben [een] ambtenaar‘; ‘10 k voor wereldwijd kijken () is niks, mensen betalen 50 k‘.

Ruim 9 ton in keuken

Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket is er genoeg bewijs tegen de man.

‘Men heeft een corrupte ambtenaar die voor 10.000 euro alle gegevens kan verstrekken die men maar wenst. Onderzoek naar de herkomst van de foto’s wezen in de richting van de verdachte. Omdat de bevragingen die hij had gedaan buiten zijn werkterrein lagen is hij in juli 2022 aangehouden. Doorzoeking van zijn woning in Amsterdam leverde een opzienbarende vondst op: achter een losse plint van het keukenblok lagen vijf geldkistjes waarin totaal 920.000 euro werd gevonden, in coupures van 50 euro, 100 euro en 200 euro.’

De 53-jarige man zegt volgens het OM in een verklaring dat hij niet wist dat het geld in zijn woning lag, en ook dat hij niet wist hoe het geld daar kwam. Volgens het OM kan het niet anders dan dat het geld een criminele herkomst heeft en moet een bewoner weten wat er in zijn huis ligt. ‘Niemand heeft het geld opgeëist. Er is daarom sprake van witwassen.’

Hoewel justitie probeerde uit te zoeken of dit geld was verdiend met met het doorspelen van informatie kon dit niet achterhaald worden door het ontbreken van loggegevens van de Belastingdienst.

Familie of kennissen

Wat betreft het raadplegen van gegevens zegt de verdachte dat hij enkele malen voor familie of kennissen gegevens uit het systeem van de Belastingdienst heeft geraadpleegd, om hen kosteloos te helpen als ze problemen hadden met de Belastingdienst. Van een aantal bevragingen kan hij zich niet herinneren of en waarom hij ze heeft gedaan: dit gaat om tien personen en twee bedrijven. De namen hadden geen enkele link met bedrijven waarvoor hij bevoegd was om gegevens op te vragen.

‘Afschrikwekkende werking’

Het OM eist drie jaar celstraf tegen de man, waarvan één jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De in beslag genomen 920.000 euro moet verbeurd worden verklaard. Volgens het OM moet van de straf ‘een afschrikwekkende werking uitgaan naar ieder die bij de overheid werkt met vertrouwelijke gegevens’.

Tegen de man loopt inmiddels een ontslagprocedure.