Celstraffen geëist tegen verdachte plofkrakers

Connect on Linked in

Justitie heeft donderdag celstraffen tot zes jaar geëist tegen vijf verdachten in een grote plofkraak-zaak. Bij de voorbereidingen voor de berovingen stierven een onschuldige verkeersdeelnemer, en een lid van de groep.

Foto ter illustratie

Tip

Het onderzoek naar deze plofkraakbende van de Nederlandse en Duitse politie begint met een tip van een producent van pinautomaten. Dit meldt het Openbaar Ministerie in een bericht donderdag.

In maart 2020 krijgt de Nederlandse politie melding van een verdachte bestelling van pinautomaten op het adres van een loods in Utrecht.

De bestelde pinautomaten worden daarna in het geheim uitgerust met camera’s en afluisterapparatuur. Zo wordt de loods in Utrecht in de gaten gehouden. Alle informatie die het politieteam verzamelt, leidt tot de verdenking van een groep verdachten. Afgeluisterde gesprekken, en bakens die onder een aantal door de groep gebruikte auto’s zijn aangebracht, geven steeds meer informatie over waar de verdachten mee bezig zijn.

Ontploffing

Op 5 september 2020 vindt er een ontploffing plaats in de loods in Utrecht, waarna hulpdiensten een schokkende ontdekking doen. Het levenloze lichaam van een van de verdachten wordt aangetroffen.

Daarnaast vindt de politie er onder meer vier pinautomaten, gasflessen en explosieven. Net als verschillende andere stoffen en goederen die gebruikt worden bij het plegen van plofkraken. Duidelijk is dat de loods gebruikt wordt voor het experimenteren met het opblazen van Duitse pinautomaten. De dood van de verdachte is waarschijnlijk het gevolg van een ongeluk met de aanwezige explosieven.

Aanhoudingen

De ontploffing in Utrecht en het aantreffen van de spullen leidt tot de eerste aanhoudingen. Na het afluisteren van gesprekken tussen verdachten vindt de politie nog een gevaarlijke hoeveelheid explosieve stoffen in een berging in Den Bosch. Een heel woonblok moet na deze vondst ontruimd worden.

In de maanden die volgen, leidt het onderzoek tot steeds meer bewijs en kunnen diverse verdachten worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het plegen van plofkraken.

Ernstige misdrijven

Uiteindelijk heeft het onderzoek er toe geleid dat zes verdachten worden vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie. Het gaat om vijf mannen van begin twintig uit Utrecht en Den Bosch en een 31-jarige vrouw uit Den Bosch.

Zij worden allemaal verdacht van het voorbereiden van plofkraken. Daarbij gaat het om het uit uitvoeren van voorverkenningen, het maken van explosieven en het regelen en prepareren van snelle auto’s.

Drie van hen worden er ook van verdacht daadwerkelijk een plofkraak en een of meer pogingen daartoe te hebben gepleegd in Duitsland. Bij twee verdachten is ook het bezit van explosieven ten laste gelegd.

De overleden man was in eerste instantie de leider van de groep. Later werd die rol overgenomen door W. Z. uit Utrecht. Tegen hem is de langste celstraf, van zes jaar, geëist. De vriendin van de omgekomen man, een vrouw uit Den Bosch, stond ook voor de rechter. Zij zou drie jaar de cel in moeten, omdat ze volgens het OM de explosieven voor de groep maakte.

Tegen twee andere verdachten werd vijf jaar cel geëist omdat ze in 2020 betrokken zouden zijn geweest bij een plofkraak in het Duitse Wachtendonk, net over de grens bij Venlo. Daarbij werd ruim 167.000 euro buitgemaakt. Tegen één verdachte is negen maanden geëist.

Schuldig

Justitie donderdag: ‘De verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan zeer ernstige misdrijven. De plofkraken veroorzaakten, zoals gebleken is, enorme veiligheidsrisico’s. Daarnaast was de schade als gevolg van de explosies in Duitsland enorm. Voor de verdachten telde echter alleen de buit die ze mogelijk konden pakken. Zelfs de dood van de medeverdachte was geen aanleiding te stoppen met de criminele activiteiten.’

De strafeis tegen een zesde verdachte zal op 16 februari volgen.