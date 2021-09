Twee Duits-Nederlandse onderzoeken naar plofkrakers voor de rechter (VIDEO)

Connect on Linked in

In een Duits onderzoek naar plofkraken die door Nederlanders worden gepleegd zijn dinsdag in Nederland drie Nederlandse verdachten aangehouden en zijn zeven panden doorzocht. Volgens het Openbaar Ministerie in Utrecht is bij die doorzoekingen een groot aantal spullen gevonden die bij plofkraken worden gebruikt. De actie is een samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse politie. De Duitse justitie heeft om de overlevering van de drie Nederlandse verdachten naar Duitsland gevraagd.

Poging moord

Het onderzoek richt zich op een criminele organisatie die verdacht wordt van het plegen van zes plofkraken en een poging tot plofkraak. Bij een van deze plofkraken, in het Duitse Schüttdorf in februari 2020, raakte de bewoner van de woning boven de pinautomaat gewond en moest een familie door de brandweer uit hun woning worden gered. Bij deze plofkraak wordt de verdachten ook poging tot moord ten laste gelegd.

Ander onderzoek

Een van de verdachten in dit onderzoek wordt in verband gebracht met een ander (Nederlands) onderzoek dat over plofkraken gaat. In dat onderzoek zijn inmiddels zes verdachten aangehouden en zitten er vier nog vast. Eén verdachte is geschorst, en een andere verdachte zat al vast in verband met een ander onderzoek. De zes worden verdacht van het voorbereiden van plofkraken en deelname aan een criminele organisatie. Deze zaak zal naar verwachting medio 2022 inhoudelijk worden behandeld bij de rechtbank Midden-Nederland. Een verdachte in het Nederlandse onderzoek heeft bekend betrokken te zijn bij twee plofkraken in Duitsland, in Geldern en Wachtendonk.

Trainingscentrum

Het Nederlandse onderzoek startte nadat de politie in Osnabrück in februari 2020 ontdekte dat een 29-jarige Utrechter geldautomaten bestelde bij een bedrijf in die regio. Dat vond de politie verdacht. Het Openbaar Ministerie in Osnabrück vermoedde dat de aankoop van de geldautomaten verband hield met de voorbereiding van plofkraken. Omdat het Duitse onderzoek naar plofkraken zich richtte op verdachten in Nederland, werd een Joint Investigation Team (JIT) opgericht. Dit team werd gevormd door het OM en politie uit Osnabrück en OM en politie Midden-Nederland. De verdachten waren Utrechters.

Direct na aflevering bij een loods in Utrecht bleek uit afluisteren en camerabeelden dat het vermoeden juist was. De 29-jarige hoofdverdachte en een 24-jarige medeverdachte gebruikten de automaten om te oefenen in plofkraken. De testresultaten werden op beeld vastgelegd. In hoeverre die zijn verspreid is niet bekend. Bijna anderhalf jaar onderzocht het Joint Investigation Team de groep rond de 29-jarige hoofdverdachte.

Testexplosie mislukt

Op 4 september 2020 vond er een ernstig incident plaats in het Utrechtse trainingscentrum. Bij een poging om een geldautomaat op te blazen kwam de 29-jarige hoofdverdachte om het leven. Een 24-jarige medeverdachte raakte gewond. Hij werd aangehouden en zit sinds die tijd vast. In het nadere onderzoek kwamen andere leden van de groep vermoedelijke plofkrakers in beeld. Zo wordt een 29-jarige vrouw uit Den Bosch verdacht van het maken van pakketjes explosieven, bedoeld om te gebruiken bij de plofkraken. Bij het doorzoeken van de boxruimte waar de explosieven verstopt waren, moest de hele buurt rond de flat ontruimd worden, gelet op het gevaar voor ontploffing.

Nadat het uitgebreide, internationale onderzoek was voltooid werd het Duitse onderzoeksdossier in augustus 2021 overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Nederland. De zes aangehouden personen worden ervan verdacht samen een criminele organisatie te vormen. De strafzaak tegen hen zal naar verwachting medio volgend jaar worden behandeld bij de rechtbank Midden-Nederland.