Celstraffen geëist tegen verdachten moord Hoofddorp

Justitie heeft gevangenisstraffen geëist tegen twee mannen, die ervan worden verdacht op 1 april vorig jaar in Hoofddorp de 20-jarige Nassim El Beshouty uit Aalsmeer te hebben vermoord.

Beeld: de politie doet onderzoek na de moord bij het Leenderbos in Hoofddorp

Doodgeschoten

Het slachtoffer werd vorig jaar op een parkeerplaats in een woonwijk in Hoofddorp op klaarlichte dag doodgeschoten. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de 20-jarige verdachte de schutter was, en dat de 25-jarige verdachte bij het schieten aanwezig was, en vervolgens samen met de schutter is weggereden.

Fataal

Uit het politieonderzoek is gebleken dat een financieel conflict tussen de 20-jarige verdachte en het latere slachtoffer heeft geleid tot het fatale schietincident.

Het slachtoffer beschuldigde de verdachte van een woninginbraak bij een familielid, waarna het die eerste de verdachte oplichtte. De 20-jarige verdachte is vervolgens verhaal gaan halen.

Die confrontatie is, na een opmerking van het slachtoffer dat hij niet zou gaan betalen, dusdanig uit de hand gelopen dat de 20-jarige verdachte zijn vuurwapen heeft gepakt en meerdere keren op het slachtoffer heeft geschoten. Eén schot daarvan bleek fataal.

Conflict

De twee verdachten hebben die dag op verschillende momenten ruzie met het slachtoffer. Eerst treffen ze elkaar bij het Spaarne Gasthuis, later bij een tankstation aan de Paxlaan in Hoofddorp en tot slot op een parkeerterrein van voetbalclub SV Overbos, aan het Leenderbos.

De verdachten zijn samen aanwezig bij deze confrontaties, schrijft het Openbaar Ministerie (OM) in een bericht. Uit de latere verklaringen van de twee verdachten komt naar voren dat de 25-jarige op de hoogte is van het financieel conflict. Een paar dagen voor het fatale schietincident heeft deze bovendien bij meerdere personen geïnformeerd naar plekken waar het slachtoffer regelmatig zou zijn. Zoekend zoekend naar een locatie waar hij hem kon aanspreken.

Bewijs

Het bewijs is gebaseerd op tactisch en forensisch onderzoek, en camerabeelden. Daaruit blijkt dat de 25-jarige verdachte het vuurwapen heeft geleverd aan de 20-jarige verdachte. Uit sporenonderzoek komt verder naar voren dat DNA-materiaal van beide verdachten is aangetroffen op het wapen.

Uit de bekeken camerabeelden van het terrein waar het schietincident plaatsvond en de camerabeelden van eerder die dag aan de Paxlaan, blijkt dat de 20-jarige man de schutter is, en dat de 25-jarige medeverdachte de vluchtauto bestuurt.

Het motief en de toedracht worden ondersteund door verklaringen die verdachten zelf, getuigen en overige betrokkenen bij de politie hebben afgelegd.

Confrontaties

Het OM gaat uit van medeplegen, omdat tussen verdachten sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking. ‘De 25-jarige verdachte heeft een actieve bijdrage gehad aan het schietincident door het leveren van het vuurwapen, het zoeken naar de verblijfplaats van het slachtoffer, en het aangaan van de confrontaties met het slachtoffer.’

Ook moet hij volgens het OM weet hebben gehad van de aanwezigheid van het wapen. De officier van Justitie: ‘Onder deze omstandigheden aanvaardt de 25-jarige verdachte bewust de aanmerkelijke kans dat de andere verdachte een wapen gebruikt waarbij het slachtoffer dodelijk wordt geraakt. In een woonwijk, op klaarlichte dag, is een jonge vader van twee kinderen, uit het leven geschoten vanwege een nietszeggend conflict.’

Achtervolging

Het OM eist 14 jaar tegen de schutter en 10 jaar tegen de medeverdachte voor het medeplegen van doodslag, verboden wapenbezit of het overdragen van een wapen. In de strafeis houdt het OM rekening met de rolverdeling tussen de verdachten.

De officier tijdens de zitting: ‘De schutter heeft meerdere malen op het slachtoffer geschoten en heeft hem al schietend achtervolgd, terwijl het slachtoffer op de vlucht ging. Hij heeft hem van achteren in de rug geschoten, zodat hij zeker wist dat het slachtoffer zou komen te overlijden’’.

Ondanks dat de schutter ten tijde van het feit pas 19 jaar was vindt het OM, ook op basis van bevindingen van het Pieter Baan Centrum, toepassing van het volwassenenstrafrecht op zijn plaats.