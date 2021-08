Celstraffen in zaak Amerikaanse megavangst cocaïne

Connect on Linked in

In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn twee Montenegrijnen veroordeeld tot celstraffen in de zaak van de op één na grootste partij cocaïne die ooit in de wereld door de politie is gevonden. Ivan Durasevic (31) en Nenad Ilic (41) waren bemanningsleden op de MSC Gayane waarop op 17 juni 2019 in Philadelphia 16,5 ton cocaïne werd aangetroffen. Ze zijn veroordeeld tot respectievelijk 6,5 jaar en 7 cel, en twee jaar onder toezicht staande vrijlating.

Zeecontainers

Durasevic was de tweede officier en Ilic was de ingenieur-cadet. Volgens de rechter waren de twee in 2019 maandenlang betrokken bij het voorbereiden van de plannen voor de smokkel. Op verschillende momenten hielpen ze op volle zee om bulkpakketten cocaïne op het schip te laden vanaf speedboten. Dat gebeurde onder meer midden in de nacht voor de kust bij de Peruaanse hoofdstad Lima. Bemanningsleden gebruikten de kraan van het schip om ladingnetten vol cocaïne op het schip te hijsen en stopten de cocaïne vervolgens in de zeecontainers op het schip. Bemanningsleden sloten daarna de containers met vervalste verzegeling. Durasevic en Ilic communiceerden met pgp-telefoons met andere leden van de criminele organisatie.

Toen de MSC Gayane op 17 juni arriveerde bij de Packer Marine Terminal in Philadelphia deed de politie een inval. De waarde van de vangst werd op 1 miljard dollar geschat.

Anonieme telefoontjes

Vijf andere bemanningsleden van de MSC Gayane die betrokken waren bij dit smokkelplan (mannen uit Montenegro en Samoa) bekenden schuld en werden eerder veroordeeld. Een zesde bemanningslid uit Montenegro wacht op zijn veroordeling.

Tijdens het proces heeft de advocaat van Nenad Ilic gezegd dat de Montenegrijn twee anonieme telefoontjes kregen van een man die hen bedreigde en dwong deel te nemen aan de actie. Hij stelde een beloning van 1 miljoen dollar in het vooruitzicht. Uit angst voor hun veiligheid en die van hun familie zouden ze hebben meegedaan.

De MSC Gayane zou op weg gaan naar Rotterdam. Wat de bestemming van de cocaïne was is niet helder. Volgens Ierse media stonden de Amerikaanse autoriteiten tijdens het onderzoek in contact met de Ierse Garda. Over het onderzoek naar de personen die de eigenaar waren van de cocaïne of de operatie hebben geleid is evenmin iets naar buiten gebracht.

De inbeslagname van cocaïne is niet de grootste ooit. Het record stamt van 29 september 1989 toen agenten van de DEA in een loods in Sylmar (Californië) 21,5 ton cocaïne in beslag namen.

Zie ook:

Megapartij gepakt: 15 ton cocaïne in Verenigde Staten (VIDEO)