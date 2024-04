Chauffeur bij aanslag Vlaardingen krijgt 14 maanden cel

Connect on Linked in

De 27-jarige Rotterdammer Viangelo N. is dinsdag door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor betrokkenheid bij het veroorzaken van een explosie bij een woning van een loodgieter in Vlaardingen. Hij krijgt een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt het bewezen dat hij optrad als chauffeur.

Voordeur

De verdachte en zijn mededaders hebben zich door de ontploffing ook schuldig gemaakt aan een zeer ernstige vorm van bedreiging van de bewoner en diens gezin met jonge kinderen, zo vindt de rechtbank.

In de nacht van 12 december 2023 was er kort na middernacht een ontploffing bij een woning aan Gretha Hofstralaan in Vlaardingen. Uit onderzoek is gebleken dat aan de linker onderzijde van de voordeur een explosief was neergezet.

Een getuige op een fiets hoorde de knal en zag ongeveer 30 seconden later een man in donkere kleding met een rugzak op die hem sprintend passeerde. Daarna zag de getuige die man in een Mitsubishi stappen.

Een klein uur later is deze auto in Rotterdam-Zuid aangehouden met aan het stuur Viangelo N.. De zaak van de 17-jarige medeverdachte die het explosief zou hebben geplaatst komt op een andere datum voor de rechtbank.

Lagere straf

De rechtbank vindt het strafverzwarend dat het doelwit een woning was en geen bedrijfspand, die ook nog eens midden in een woonwijk staat.

Toch krijgt de verdachte een lagere straf dan geëist door de officier van justitie doordat N. niet degene is geweest die het explosief heeft geplaatst, niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld en zijn leven voor het overige goed op de rit heeft.

Dat laatste maakt het voor de rechtbank des te onbegrijpelijker dat N. in deze zaak betrokken is geraakt.

