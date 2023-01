Chef landelijke eenheid politie: ‘Alle zware Nederlandse criminelen zitten in het buitenland’

De grote Nederlandse drugscriminelen zijn allemaal in het buitenland gevestigd. De Landelijke eenheid van de politie is daarom vooral afhankelijk van de uitwisseling met andere landen. Dat zegt de baas van deze eenheid, Andy Kraag.

Aanpak

Kraag zegt dit in de podcast ‘Scherpschutters’, waarin leden van arrestatieteams en terreur-eenheden worden geïnterviewd. De chef van de Landelijke eenheid legt daarin uit dat de aanpak van drugscriminaliteit internationaal vooral draait om het investeren in relaties met diensten in andere landen. ‘Soms komt dat erop neer dat je vooral je buitenlandse partner helpt. Maar dat is je wisselgeld. Andersom kun je dan vragen of zij wat voor jou doen. En zo krijg je het voor elkaar dat je al die kopstukken, want we hebben best wel zware Nederlandse jongens, te pakken krijgt. Die zitten allemaal in het buitenland, dat is het beeld dat we hebben.’

Beeld

Kraag vertelt dat de zware criminaliteit over het verloop van tijd anders is geworden. Daar heeft de Landelijke eenheid ook een beter overzicht over gekregen, door de hack van miljoenen versleutelde berichten in servers die door criminelen worden gebruikt. ‘Ze geven je een inkijk in hoe die wereld echt is en hoe ze met elkaar omgaan, dus hoe de modus operandi zijn. Al die groepen zijn internationaal, dus hoe pak je dat aan.’

Daarnaast ziet de politiechef dat er door criminelen bakken met geld worden verdiend. ‘Je moet bedenken hoe je dat kunt bevriezen. Hun activiteiten zijn daarnaast ook corrumperend. Maar ze zijn ook weer afhankelijk van corrupte contacten. Die kunnen we er dan ook weer uithalen, door ze te pakken.’

Buitenwereld

De misdaad is nu gewelddadiger dan vroeger, constateert Kraag. ‘Dat geweld is er tussen criminelen natuurlijk altijd geweest, maar het richt zich nu ook naar de buitenwereld toe. Naar burgers en overheid. Daar zit je op een kantelmoment en daar moeten we ook hard op ingrijpen. Dat mag niet het nieuwe normaal worden.’

Daarom vindt Kraag het ook wel een spannende tijd: ‘Het geweld is natuurlijk ook het meest zichtbare aan de criminaliteit. Daarom is het een van de zorgpunten.’