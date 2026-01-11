11 januari 2026

Chinees-Rotterdams echtpaar tot bijna elf jaar de cel in voor witwassen ruim 51 miljoen euro

De rechtbank in Zwolle heeft vrijdag respectievelijk tien jaar en acht maanden cel en vier jaar cel opgelegd aan een 48-jarige Chinese man uit Rotterdam en een 42-jarige Chinese vrouw uit Rotterdam voor ondergronds bankieren. Het echtpaar stond terecht voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ze hebben samen ruim 51 miljoen euro in verschillende valuta witgewassen vanuit hun Chinese toko in Rotterdam. De straffen vallen hoger uit dan de eisen van acht en twee jaar van het Openbaar Ministerie. Het bewijs komt vooral uit gekraakte chatgesprekken van berichtenservice Sky ECC.