11 januari 2026

Chinees-Rotterdams echtpaar tot bijna elf jaar de cel in voor witwassen ruim 51 miljoen euro

De rechtbank in Zwolle heeft vrijdag respectievelijk tien jaar en acht maanden cel en vier jaar cel opgelegd aan een 48-jarige Chinese man uit Rotterdam en een 42-jarige Chinese vrouw uit Rotterdam voor ondergronds bankieren. Het echtpaar stond terecht voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Ze hebben samen ruim 51 miljoen euro in verschillende valuta witgewassen vanuit hun Chinese toko in Rotterdam. De straffen vallen hoger uit dan de eisen van acht en twee jaar van het Openbaar Ministerie. Het bewijs komt vooral uit gekraakte chatgesprekken van berichtenservice Sky ECC.

Familieorganisatie

De rechtbank ziet de 48-jarige man als de leider van een deels familiaire criminele organisatie die wereldwijd grote sommen misdaadgeld ondergronds heeft verplaatst. Hij liet zijn criminele klantenkring het contante geld naar de Rotterdamse toko van zijn vrouw brengen. Zelf zou de ondergronds bankier zijn zakken vullen met de commissies die hij ontving. Uit informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) blijkt dat in de Rotterdamse toko niet alleen Chinees voedsel over de toonbank ging, maar ook tassen met contant geld.

