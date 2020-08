Club Blu in Rotterdam weer beschoten

Connect on Linked in

Club Blu aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam is zondagnacht beschoten. In de deur van de club zitten kogelinslagen en op straat zijn hulzen gevonden. De club was open op het moment van de schietpartij, maar niemand raakte gewond. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.

Beloning

Op camerabeelden is te zien dat een schutter rond 03.05 meerdere schoten lost richting de deur. Daarna zouden twee mannen zijn gevlucht op een scooter. Op het moment van de schietpartij waren er volgens de eigenaar zo’n 30 tot 40 man in de tent. De eigenaar van Club Blu looft na de beschieting van zondagnacht een beloning van 35.000 euro uit voor informatie die leidt tot aanhouding van de verdachte. Op de site van RTV Rijnmond staat een kort filmpje van de beschieting.

Reeks incidenten

Club Blu is de laatste jaren op last van burgemeester Aboutaleb meerdere malen dichtgegaan na verschillende incidenten. Begin 2018 werd de zaak voor zes maanden gesloten nadat er onder meer een handgranaat voor de deur werd gelegd, een vuurwerkbom werd gegooid en met een automatisch vuurwapen op de deur werd geschoten.

In 2019 werd er opnieuw een handgranaat voor de club gelegd. In februari dit jaar moest Club Blu drie maanden dicht, nadat bewakingspersoneel een bezoeker had mishandeld en een man een dag later voor de deur een vuurwapen trok.