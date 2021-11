Cocaïne gevonden in een lading met sterke drank

Connect on Linked in

De Douane heeft donderdag in een zeecontainer een partij cocaïne aangetroffen van 530 kilo. De drugs zat in verschillende sporttassen verstopt tussen dozen met flessen rum. De container was aangevoerd vanuit Guyana, een buurland van Suriname, en was via de Dominicaanse Republiek op een zeeschip naar Rotterdam gekomen.

De lading was bestemd voor een bedrijf in Schiedam. Het bedrijf lijkt volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam niets met de smokkel te maken te hebben.

Deze week werden al verschillende partijen cocaïne gevonden in de Rijnmond.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.