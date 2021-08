Connect on Linked in

Er zijn in 2020 hoeveelheden cocaïne in Nederlandse kazen naar Zweden gesmokkeld. Dat is naar voren gekomen in een rechtszaak in de Zweedse stad Göteborg, waarin celstraffen zijn uitgedeeld tot 12 jaar cel. Het bewijs in de zaak is deels afkomstig uit door de politie gekraakte chats van EncroChat. In een eerdere zaak verwierp een rechtbank in Zweden het gebruik van Encro-chats.

De hoofdverdachte is lid van de in Göteborg beruchte Ali Khan-familie. Er zijn in totaal zeven verdachten in de zaak veroordeeld. Een van de verdachten is ook veroordeeld voor het invoeren van amfetamine-olie.

De verdachten werden in augustus 2020 op heterdaad met 18,5 kilo cocaïne betrapt nadat de politie in het voorjaar van dat jaar live had meegeluisterd met onderlinge berichten van Encro-gebruikers. Dat gebeurde door een samenwerking tussen de Franse en Nederlandse autoriteiten die de resultaten van hun hack doorspeelden aan onder meer de Zweedse politie.