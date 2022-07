Cocaïnevangst Aruba: politie rolt “Balkan-kartel” op

Europol zegt dat de groep die verantwoordelijk was voor de smokkel van ruim vijf ton “Surinaamse” cocaïne bij Aruba in 2020 is ontmanteld. Dit “Balkan-kartel” bestond volgens de politie uit vooral Montenegrijnse verdachten. Afgelopen woensdag waren er in verschillende Europese landen 37 invallen, waarmee het onderzoek is voltooid.

Oranjestad

In februari 2020 bracht de kustwacht een vrachtschip op naar Oranjestad. Aan boord was een gigantische lading cocaïne van ruim 5.000 kilo. Het schip was vertrokken uit Suriname en op weg naar de Griekse havenstad Thessaloniki. Op dat moment legde de politie in verschillende landen al een relatie met arrestaties en vangsten van cocaïne in Noord-Macedonië en Albanië. In november 2019 was bij Aruba al een keer 3,5 ton gepakt.

De bemanning van het vrachtschip dat voer onder Kameroense vlag had de Montenegrijnse nationaliteit, ze werden aangehouden. Er kwam een rechtszaak op Aruba. Een van de verdachten legde verklaringen af.

Portugal

Er volgde nader internationaal onderzoek in Kroatië, Italië, Montenegro, Nederland, Portugal, Servië, Slovenië en Spanje. In dat onderzoek zijn cocaïnevangsten betrokken bij Aruba, Ivoorkust, Portugal en Spanje. De onderzoeken naar aanleiding van de inbeslagname in Portugal brachten mogelijke banden aan het licht tussen dit criminele netwerk en de Italiaanse ’Ndrangheta. Verder kwamen toen 17 nieuwe verdachten in beeld, van wie 13 Montenegrijnen. Tijdens het onderzoek zijn al 29 verdachten vervolgd in Kroatië, Italië, Montenegro, Nederland, Servië, Slovenië en Portugal.

Speedboot

Op een actiedag op 27 juli 2022 vielen agenten in heel Europa 37 locaties binnen (1 in Kroatië, 2 in Italië, 33 in Montenegro en 1 in Servië) en arresteerden 12 verdachten (1 in Kroatië, 1 in Italië, 8 in Montenegro en 2 in Servië). Verder nam de politie dure horloges, bankkaarten, documenten, munitie en wapens, een voertuig en een speedboot en contant geld in beslag.