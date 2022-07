Cocaïnewasserij ontdekt in onderzoek naar drugsdumping

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft dinsdagochtend aan de Vierde Dijk in Sint Maartensdijk een 64-jarige man en een 55-jarige vrouw aangehouden in een onderzoek naar synthetisch drugsafval. In een loods van het stel werd een cocaïnewasserij aangetroffen. Dat meldt de politie dinsdag.

(Beeld uit archief)

De politie kwam het tweetal op het spoor tijdens een onderzoek naar een drugsdumping in Ossendrecht in september 2021, waarbij twee verdachten werden aangehouden. Nader onderzoek wees uit dat het drugsafval van een woning met loods in Sint Maartensdijk kwam.

Toen de politie dinsdagochtend rond 06.00 het terrein doorzocht, werd in de loods in Sint Maartensdijk een cocaïnewasserij aangetroffen. De wasserij wordt geruimd. De twee bewoners, een 64-jarige man en een 55-jarige vrouw, zijn aangehouden. Zij zitten vast voor onderzoek.

In totaal werden vorig jaar in Ossendrecht vier kleinere vaten en een 1000-liter vat gedumpt. Het saneren van de grond kostte bij de dumping tienduizenden euro’s. In Ossendrecht draaide Natuurmonumenten voor die rekening op.