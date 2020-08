Coffeeshop-baas vervroegd op vrije voeten

Connect on Linked in

De Tilburgse coffeeshopbaas Johan van Laarhoven (60) komt vervroegd onder voorwaarden op vrije voeten, zo meldt NRC Handelsblad. Op 28 augustus mag hij de gevangenis van Vught verlaten. Van Laarhoven zat een Thaise straf voor witwassen naar Nederlandse voorwaarden uit.

Zijn datum stond oorspronkelijk in augustus 2021 gepland. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nu een verzoek van zijn advocaten ingewilligd. Van Laarhoven komt met enkelband onder toezicht van de Reclassering.

Van Laarhoven is de oprichter van de coffeeshopketen The Grass Company. Hij werd in 2014 met zijn echtgenote opgepakt in de Thaise badplaats Pattaya op beschuldiging van witwassen. Hij zat 5,5 jaar in een Thaise cel.

Van Laarhoven staat nog een vervolging voor belastingfraude en witwassen van 20 miljoen euro via de coffeeshops van The Grass Company te wachten, samen met medeverdachten broer Frans van Laarhoven en een bedrijfsleider.

