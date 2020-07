‘Vrouw van coffeeshopbaas uit Thaise cel’

Connect on Linked in

De Thaise vrouw van voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven die in Thailand in de gevangenis zat, is donderdag vrijgelaten. Dat meldt RTL Nieuws.

Tukta van Laarhoven is onder voorwaarden vervroegd vrijgelaten. In 2014 werd ze in Thailand gearresteerd en kreeg een celstraf van 11 jaar wegens witwassen. Haar man kreeg een langere celstraf maar hij kon in Nederland het restant van zijn straf uitzitten. Voor zijn echtgenote was dat vanwege haar Thaise nationaliteit niet mogelijk.

Ze mag Thailand voorlopig niet verlaten.

Zie de laatste berichten over de zaak:

Hof: Van Laarhoven komt niet op vrije voeten

Van Laarhoven nog steeds mede-eigenaar The Grass Company