Coffeeshophouder vanuit Thailand naar Nederland

De voor witwassen veroordeelde Tilburgse coffeeshophouder Johan van Laarhoven (59) is donderdag vanuit Thailand op weg naar Nederland. Hij landt vanavond rond 18.30 uur op Schiphol. Dat heeft zijn advocaat Geert-Jan Knoops bevestigd.

WOTS

Van Laarhoven (59) zat ruim vijf jaar in detentie in Thailand. Hij heeft lang moeten wachten op het onherroepelijk worden van zijn straf. Toen kon hij worden uitgeleverd aan Nederland op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Die wet bepaalt dat hij hier de rest van de straf naar Nederlandse maatstaven in Nederland mag uitzitten. De Thaise straf is door het gerechtshof in Arnhem omgezet naar 10 jaar en 8 maanden.

75 jaar

In de zomer van vorig jaar bracht minister Ferd Grapperhaus van Justitie de kwestie ter sprake tijdens een bezoek aan Thailand. Van Laarhoven werd in 2014 in Thailand, waar hij naar toe was verhuisd, na een Nederlands rechtshulpverzoek opgepakt. Hij kreeg 75 jaar cel.

Van Laarhoven is ernstig ziek. Hij zal behandeling krijgen in een ziekenhuis en in een Nederlandse gevangenis zijn resterende tijd moeten uitzitten.

Zijn advocaat Knoops heeft een verzoek tot gratie ingediend bij minister Sander Dekker van Rechtsbescherming.