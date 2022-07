Coke-koning van Milaan na 23 jaar uitgeleverd (VIDEO)

Connect on Linked in

Maffiabaas Rocco Morabito is, na 23 jaar op de vlucht te zijn geweest, door de Braziliaanse autoriteiten uitgeleverd aan Italië. De Italiaanse overheid noemt hem een van de meest gezochte criminelen ter wereld.

Door Joost van der Wegen

Vooraanstaand

Rocco Morabito (55) is volgens justitie een vooraanstaand lid van de Italiaanse ‘Ndrangheta’, het maffianetwerk in de zuidelijke regio Calabrië. Die criminele organisatie hield zich oorspronkelijk bezit met het innnen van beschermgeld, waarna ze overstapte op ontvoeringen, en inmiddels, wereldwijde internationale cocaïnehandel. De ‘Ndrangheta’ heeft een geschatte jaarlijkse omzet van minstens 40 miljard euro.

Ontsnapt

De Italiaanse justitie veroordeelde Morabito in 1994 tot 30 jaar gevangenisstraf. Dit was nadat kon worden bewezen dat Morabito’s clan 600 kilo coke illegaal had vervoerd tussen Brazilië en Italië. Morabito vluchtte daarop.

Pas 23 jaar later is hij nu weer opgepakt en uitgeleverd. Ook dat ging niet vanzelf. In 2017 spoorde de Italiaanse politie hem al op in Uruguay, maar daar wist hij in 2019 uit de gevangenis te ontsnappen. Hij kwam weg door een gat in het dak van het cellencomplex, samen met twee andere gevangenen.

In maart 2021 wist Interpol hem weer op te sporen in Brazilië.

Koning

Morabito stond in de jaren negentig bekend als de cocaïne-koning van Milaan, waar hij miljoenen aan drugshandel verdiende, en gezien werd in dure pakken, omringd door bodyguards. Hij zou in die tijd eens binnen twee maanden een bedrag gelijk aan 7,5 miljoen euro hebben verdiend. Morabito liep rond met koffers vol geld.

Bekijk hier een video van de recente uitlevering van Morabito door agenten.