‘Cokeverdachte wil geroofde Van Gogh teruggeven in ruil voor strafkorting’

Politie en justitie hebben een man in het vizier die in het bezit zou zijn van een Van Gogh-schilderij dat in maart 2020 uit het museum Singer in Laren werd geroofd. Het zou volgens De Telegraaf gaan om Peter K. (38), hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar grootschalige cocaïnesmokkel. Hij zou tevergeefs hebben onderhandeld over teruggave van het schilderij in ruil voor strafkorting.

Kunstdetective Arthur Brand zei eind vorig jaar al dat het in Laren gestolen schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ uit 1884 van Vincent van Gogh in het bezit is van een drugscrimineel die het werk vanuit de gevangenis heeft gekocht. Brand onderhandelde maandenlang met iemand uit de omgeving van Peter K., die tevens eigenaar is van een transportbedrijf in Amersfoort.

Acht verdachten

Behalve de transportbaas zijn er nog zeven verdachten in het omvangrijke drugsonderzoek. K. wordt naast drugssmokkel ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit, meldt het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie aan De Telegraaf. Zijn zaak moet nog inhoudelijk worden behandeld.

Inval

Peter K. zit niet zelf achter de schilderijenroof. Iemand anders stal het miljoenenwerk en zou het aan K. hebben aangeboden. In juli 2020 deden zwaarbewapende eenheden van de politie een inval bij het transportbedrijf van K. in Amersfoort. Daarbij werden luxe auto’s en motoren in beslag genomen. Ook vrachtwagens en een met kogels doorzeefde bestelbus werden afgevoerd.

K. wordt naar verwachting deze week gehoord over de roof. Op twee locaties die gelieerd zijn aan hem zijn al invallen gedaan, maar het schilderij is nog niet teruggevonden. Politie en het OM Midden-Nederland zeggen dat het onderzoek in volle gang is, maar kunnen er uit onderzoeksbelang niets over zeggen.