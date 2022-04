Colombianen krijgen tot vijf jaar cel voor werken in methlab

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft drie Colombianen veroordeeld voor het produceren van metamfetamine in een groot opgezet drugslab in Arnhem. Een 28-jarige man en een 39-jarige man krijgen beiden vier jaar gevangenisstraf. Een 35-jarige verdachte krijgt vijf jaar gevangenisstraf. De personen die het lab hebben opgezet zijn onbekend gebleven.

Geheime ingang

De politie deed in april 2021 een inval in een groot bedrijvencomplex aan de Meijnerswijk in Arnhem. In een van de ruimtes bevond zich een gipswand. Achter die wand was een verborgen en goed geïsoleerde doorgang en een geheime ingang naar het lab. De politie stelt dat het een groot en professioneel opgezet drugslaboratorium was. Er waren acht ruimtes waarin op zeer grote schaal metamfetamine (of crystal meth) geproduceerd. De politie was met een gepantserd voertuig (een Bearcat) de loods binnengegaan door de ingang te rammen.

Slaapplaatsen

In het pand lag 622,2 kilo metamfetamine, met een door justitie geschatte straatwaarde van 42 miljoen euro, en grote hoeveelheden van allerlei stoffen die gebruikt worden bij de productie van crystal meth. In het complex was ook een leefruimte met drie afzonderlijke slaapplaatsen en een keuken die zo was ingericht dat de bewoners er enige tijd konden verblijven.

Dak

Tijdens de politie-inval had de 35-jarige Colombiaan zich boven het systeemplafond verscholen. Hij viel door het plafond naar beneden en werd toen aangehouden. Een 39-jarige en de 28-jarige Colombianen, zijn ten tijde van de inval naar het dak gevlucht. Daar hebben zij zich de hele nacht en de volgende dag verscholen. Vervolgens werden ook zij door de politie aangehouden.

Vijf dagen en twee maanden

Zowel de 39-jarige verdachte als de 28-jarige verdachte hebben volgens de rechtbank tenminste vijf dagen in het drugslab grote hoeveelheden metamfetamine geproduceerd. De 35-jarige verdachte heeft zeker twee maanden in het drugslab gewerkt. Tijdens een week in april 2021 vond deze productie in vereniging met de twee medeverdachten plaats.

Volgens de rechtbank blijkt uit het dossier dat één van de verdachten met geen ander doel dan het produceren van crystal meth naar Nederland is gekomen. Aan hem zijn duizenden euro’s geleend voor de reis naar Nederland door de onbekend gebleven personen die het lab hebben opgezet.

De rechtbank houdt er bij de strafbepaling rekening mee dat twee verdachten niet in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling omdat zij geen geldige verblijfsvergunning hebben. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat de detentie-omstandigheden voor de verdachten hedfiger zullen zijn omdat ze geen Nederlands spreken.