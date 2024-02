‘Conflict over drugs lag ten grondslag aan dodelijke schietpartij coffeeshop’

Connect on Linked in

De man die terechtstaat voor de dodelijke schietpartij in een coffeeshop bij de Amsterdamse Nieuwmarkt zegt dat het slachtoffer hem en zijn familie meerdere keren heeft bedreigd. Volgens AT5 speelde er een conflict over veel geld. Dinsdag was er een voorbereidende zitting in de zaak tegen twee verdachten.

Duitse grens

Op een novemberavond rond 22.30 zou Mohamed H. (28) een 33-jarige man hebben neergeschoten, die later in een ziekenhuis overleed. H. meldde zichzelf een dag later bij een politiebureau. Een andere verdachte (40) is gearresteerd bij de Duitse grens. H. erkent te hebben geschoten.

De officier van justitie schilderde dinsdag op de zitting de contouren van het conflict dat zou gaan over enkele ’tonnen’.

‘Doekoe’

De advocaat van H. bevestigde dat er een conflict speelde tussen de 40-jarige verdachte en het slachtoffer, die actief was in de drugshandel. Enkele dagen voor de schietpartij was hij, zegt de advocaat, betrokken bij een ontvoering. Hij zou beelden van de ontvoering hebben gestuurd om zijn eis om geld kracht bij te zetten: ‘Ik moet de doekoe nu hebben of je betaalt met je leven.’

Ook zou het slachtoffer hebben gedreigd ’de hele familie’ van een van de verdachten te doden.

Spijt

In de coffeeshop was al eerder een vechtpartij tussen de schutter en het slachtoffer geweest.

H. zegt op de fatale avond op een zeker moment na een directe bedreiging in een reactie naar zijn wapen te hebben getast en te hebben geschoten zonder erbij na te denken.

Tijden de zitting heeft hij gezegd spijt te hebben, en hij bood zijn excuses aan aan de familie.