Moord in coffeeshop vond plaats na ruzie

Er is meer informatie naar buiten gekomen over de dodelijke schietpartij die in een coffeeshop in Amsterdam plaatsvond, eind november. Het slachtoffer werd achterin de zaak door een andere man doodgeschoten, na een ruzie. In de zaak is een verdachte aangehouden. Maar de politie vraagt nu om meer getuigenverklaringen.

door Joost van der Wegen

Oplossen

De politie roept de hulp van het publiek in, bij het oplossen van een dodelijke schietpartij die op zondag 19 november plaatsvond in coffeeshop Green Place, aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Hierbij geeft ze meer informatie over wat er in de coffeeshop plaatsvond, onder meer aan de hand van beschikbare camerabeelden. Bij de schietpartij kwam een 33-jarige man om het leven.

De melding van de schietpartij aan de Kloveniersburgwal kwam rond 22.20 binnen. Het slachtoffer werd op een kritieke plek geraakt en in levensgevaarlijke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.

Er zouden twee verdachten in een auto gevlucht zijn in de richting van de Damstraat. Eén verdachte werd aangehouden net over de grens met Duitsland.

Conflict

Uit onderzoek is gebleken dat voorafgaand aan het schietincident, het slachtoffer en één van de inmiddels aangehouden verdachten een conflict met elkaar hebben gehad in de coffeeshop. Enkele bezoekers zijn hier namelijk getuige van en zien dat het er best heftig aan toegaat tussen het tweetal. Als ook het personeel de ruzie doorkrijgt, vraagt zij de mannen de coffeeshop te verlaten.

Buiten de coffeeshop zet het conflict zich voort. Het latere slachtoffer besluit op een gegeven de zaak weer binnen te gaan en loopt naar een ruimte achter in de tent. Dit is rond 22.15. Kort daarop komt ook de verdachte weer binnen, die het slachtoffer neerschiet, en zich daarna uit de voeten maakt.

Ernstig

Op camerabeelden is te zien dat er meerdere bezoekers aanwezig zijn tijdens het schietincident waarvan sommigen, voorafgaand aan het schieten, lijken door te hebben dat er iets aan de hand is. Zodra de aanwezigen opmerken dat er iets ernstigs is voorgevallen achterin de coffeeshop, en de schutter de zaak heeft verlaten, pakken de bezoekers gehaast hun spullen en verlaten de coffeeshop.

De politie roept nu getuigen op zich te melden, in het kader van het lopende onderzoek. Ze weet nog te weinig over wat zich heeft afgespeeld. Ze doet haar oproep ook in het Engels, omdat ze vermoedt dat er vooral toeristen in de coffeeshop waren.

In 2016 werd coffeeshop Green Place op de Kloveniersburgwal enige tijd gesloten nadat het pand ’s nachts door een man op een scooter onder vuur werd genomen.

Beeld: Coffeeshop Green Place in Amsterdam (foto Joost van der Wegen)