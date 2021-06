Confrontatie tussen drugskartels: 18 doden

Print This Post

Bij een treffen tussen twee Mexicaanse drugskartels in het grensgebied tussen de staten Jalisco en Zacatecas zijn tenminste achttien doden gevallen. De bloedige confrontatie tussen het Sinaloa-kartel en het Jalisco-kartel (CJNG) duurde bijna twaalf uur. Mogelijk loopt het aantal dodelijke slachtoffers nog op tot circa 40.

Na de shoot-out in de gemeente San Juan Capistrano werden verspreid in het dorpje de lichamen van de slachtoffers gevonden. Sommige werden verkoold aangetroffen in uitgebrande vrachtauto’s.

Monnik

Het is al tijden onrustig in het voornoemde grensgebied. Vorige week werd een Franciscaner monnik vermoord in dezelfde gemeente waar de confrontatie tussen de drugskartels plaatsvond. Autoriteiten meldden dat de geestelijke tijdens een schietpartij tussen rivaliserende kartelleden dodelijk werd getroffen.

Kinderen

Afgelopen woensdag drong een kartel-commando een huis binnen in Fresnillo en vermoordde zeven mensen, vier vrouwen en drie mannen. Eenmaal ter plaatse op de plaats delict trof de politie vijf ontredderde kinderen aan in een van de kamers waar de slachtpartij had plaatsgevonden.