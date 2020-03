Corona: met zijn vieren op een lege afdeling

Connect on Linked in

Op de afdeling zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI) in de penitentiaire inrichting in Dordrecht, waar bijna alle van de 72 gedetineerden naar huis werden gestuurd, zit nu een gedetineerde die mogelijk besmet is met het coronavirus in quarantaine, aldus een bron binnen de PI. Verder zitten er op die afdeling alleen nog drie gedetineerden die niet werden geschorst.

In één van de cellen zit de uit voorzorg geïsoleerde, mogelijk met corona besmette man. Hij zat in een andere inrichting met meerdere anderen op een cel (ook zij zitten elders in quarantaine). Hij zit nu volledig achter de deur. Maar om te luchten en te douchen loopt hij over de afdeling en door het trappenhuis. Bewaarders verzorgen hem met mondkapjes op en handschoenen aan.

De overgebleven drie gedetineerden kunnen zich normaal over de afdeling bewegen, van 07.30 tot 16.45 (voorheen was dat van 06.30 tot 21.30). Bewaarders doen boodschappen voor hen zodat ze kunnen koken. Ze mogen bellen met hun mobiele telefoon.

Eerst zaten ze in (half open) ZBBI zodat ze meestal buiten de gevangenis waren, maar nu zijn ze weer geheel opgesloten. De drie moesten blijven omdat het Openbaar Ministerie negatief aan de directie adviseerde over een bijzondere “corona-schorsing” van hun detentie. De reden was dat ze nog een hoger beroep hadden lopen. Volgens schema zullen de drie in april of mei met een enkelband alsnog op vrije voeten komen voor de laatste fasen van hun straf.

