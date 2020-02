Corruptie: Sinaloa-kopstukken ontsnapt uit Mexicaanse gevangenis

Connect on Linked in

Uit een medium-security gevangenis in Mexico-Stad zijn woensdag drie gedetineerden ontsnapt die tot de top van het criminele netwerk van Sinaloa worden gerekend. Eén van de mannen werd gezien als een van de financiële mannen in het kartel. De drie wachtten op uitlevering naar de autoriteiten in de Verenigde Staten.

Sleutels

Het voortvluchtige drietal wist vijf toegangspoorten van de Reclusio Sur-gevangenis in Xochimilco te passeren voordat ze in een voertuig van de penitentiaire inrichting spoorloos verdwenen. De politie heeft tien personeelsleden van de inrichting opgepakt voor verhoor. Sommigen zouden hebben bekend aan de ontsnapping te hebben meegewerkt. De vraag is of de deuren zijn opengezet en of de criminelen sleutels kregen aangereikt.

Félix Félix

De meest bekende van de drie is Víctor Manuel Félix Beltrán (37, midden op de foto boven). Zijn vader is Víctor Félix Félix, die in 2011 aan de VS werd uitgeleverd. Hij is veroordeeld als de financiële man van het netwerk van Joaquín “El Chapo” Guzmán, die inmiddels in de VS tot levenslang is veroordeeld. Félix Beltrán werd gezien als de financiële man achter de voortvluchtige zoons van Guzmán. Eind vorig jaar braken in Culiacán gevechten uit na de kortstondige aanhouding van Ovidio Guzmán López.

In de Verenigde Staten moet Félix Beltrán terechtstaan voor internationale drugshandel. Hij was in 2017 aangehouden in een luxeappartement in Mexico-Stad. Luis Fernando Meza González en Yael Osuna Navarro worden in de Verenigde Staten respectievelijk verdacht van drugshandel en liquidaties.