‘Criminaliteit België met een derde gedaald’

De criminaliteit in België is volgens de Belgische politie door de corona-maatregelen met ongeveer een derde gedaald. Er zijn nog geen exacte cijfers maar het is wel de eerste indruk van de verschillende korpsen.

In de drugshandel zou duidelijk minder activiteit zijn, mogelijk omdat mensen bang zijn dat ze door het uitgaansverbod in de gaten lopen. Ook lijkt het aantal diefstallen omlaag te zijn gegaan. Er zou geen sprake zijn van meer inbraken in bedrijfspanden waar door de crisis niet wordt gewerkt.

Bij de onderzoeksrechters worden opvallend minder mensen voorgeleid voor een eventuele voorlopige hechtenis.

