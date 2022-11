Crimineel, voetballer, muziekproducent en gezocht door Interpol

Connect on Linked in

Nieuwe drugsroutes, nieuwe topcriminelen. Sinds de stroom verzendingen van pakketten cocaïne die via de Río de la Plata, uit Paraguay, Uruguay of Argentinië, naar Europa en Australië en Azië wordt verzonden sterk toeneemt wordt er ook meer bekend over de criminele organisaties die daar opereren. In Zuid-Amerika krijgt nu Sebastián Marset (31) veel aandacht. De Uruguayaan Marset begon als wiettransporteur, gaf zichzelf een contract als profvoetballer, produceerde muziekfestivals en is nu verdacht van een serie cocaïnetransporten en liquidaties.

PCU

In Marset zien opsporingsdiensten van de zuidelijke Latijns-Amerikaanse landen de leider van het Eerste Uruguayaanse Kartel (PCU). Hij wordt gezocht door onder meer Colombia, Uruguay, Brazilië en Paraguay en staat internationaal gesignaleerd. Hij heeft de naam ongrijpbaar te zijn. Enkele maanden geleden trad hij op als gast in een televisieprogramma vanuit een locatie in Zuid-Afrika. Hij ontkende daarin betrokken te zijn bij zware criminaliteit.

De basis

Marset komt uit gegoede familie. Hij was 21 jaar toen hij met de oom van de voormalige president van Paraguay een vliegtuigje met 450 kilo marihuana in Uruguay binnenbracht. Dat ging mis en hij werd gearresteerd met ook een voorraadje cocaïne in zijn bezit. Volgens de politie legde Marset in zijn jaren in de gevangenis van Uruguay de basis voor zijn latere criminele netwerk.

Moord

Na zijn vrijlating uit de gevangenis in 2018 signaleerde de opsporingsdiensten dat Marset naar Paraguay en Bolivia reisde. In datzelfde jaar werd een vriend van Marset geliquideerd in een Uruguayaanse badplaats. Toen hij in de Boliviaanse stad Santa Cruz een nieuw paspoort aanvroeg bij het Uruguayaanse consulaat werd hem dat geweigerd. Hij werd in zijn land gezocht voor de liquidatie op zijn vriend en drugshandel.

Vanaf dat moment gebruikte hij een Boliviaans paspoort met een valse identiteit. Later kreeg hij ook de Paraguyaanse nationaliteit, onder zijn eigen naam.

Tío Rico

In 2020 vestigde hij zich met vrouw en twee kinderen in een extreem luxe flat in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción, en etaleerde hij een luxe leven met een serie auto’s uit de duurste klasse, waarvan er één gepantserd was. Hij profileerde zich als organisator van muziekevenementen, samen met een zekere José Insfrán, ook een man die in verband wordt gebracht met drugshandel. Insfrán is naaste familie van Miguel Ángel Isfrán, die in Paraguay beter bekend is als “Tío Rico” (Suikeroom). Marset en zijn partner wisten in Zuid-Amerika grote artiesten vast te leggen voor concerten.

Marset richtte tegelijkertijd ondernemingen in de agrarische sector op. Het waren bedrijven die zich richtten op de export van landbouwproducten.

Voetballer

In 2021 besloot Marset profvoetballer te worden. Nadat hij 10.000 dollar had betaald om met het shirt met rugnummer 10 te spelen werd hij opgesteld in de selectie van Deportivo Capiatá, een team dat in de Paraguayaanse B-divisie speelt. Marset zou flinke bedragen in de club hebben geïnvesteerd. Een coach zou zijn bedeeld met twee jachten, een villa en een appartement. Marset had ook banden met voetbalclub Rubio Ñu. Marset was tevens sponsor van River Plate Paraguay, dat op het hoogste niveau van het land speelt.

De recherche in Paraguay denkt dat hij de clubs gebruikte om drugsgelden wit te wassen.

De politiediensten in verschillende landen zien Marset en zijn vrouw, en zeker acht anderen, als leiders van een machtige drugsorganisatie.

Dubai

De politie denkt dat Marset met die organisatie van Peruaanse cocaïnepasta in Bolivia cocaïne laat produceren, het opslaat in Paraguay en het op verschillende manieren via de rivier en vrachtwagens naar Argentinië en Uruguay laat vervoeren. Van daaruit wordt de cocaïne wereldwijd middels containers gedistribueerd.

In september 2021 werd Sebastián Marset in Dubai gearresteerd omdat hij met een vals Paraguayaans paspoort de grens probeerde over te steken.

Opmerkelijk genoeg kreeg Marset bij de consulaire afdeling van de Uruguayaanse ambassade in de Verenigde Arabische Emiraten een paspoort uitgereikt dat geldig was tot 2031. Dat leidde tot tumult in Uruguay, een onderzoek en het ontslag van twee ministers. Marset bleek in het land geen strafblad meer te hebben.

In januari 2022 kwam hij in Dubai op vrije voeten en kon hij zijn reis voortzetten. Sindsdien is hij voortvluchtig. In maart werd bij Interpol een internationale signalering van kracht.

Pecci

In februari van dit jaar was er een grote actie van de politie in Paraguay waarbij volgens de politie een groot deel van de organisatie van Marset werd ontmanteld.

Marset zal grote moeite moeten doen om nog lang uit handen van de opsporingsdiensten te blijven.

Hij is nu ook genoemd als de opdrachtgever van de liquidatie van de Paraguyaanse aanklager Marcelo Pecci (foto links), die dit voorjaar op een Colombiaans strand tijdens een vakantie voor de ogen van zijn vrouw werd doodgeschoten. In dat onderzoek is overigens ook een Nederlander verdachte. Leden van de Braziliaanse criminele organisatie PPC zijn daarin ook genoemd als verdachten.