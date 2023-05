‘Criminele burgerinfiltrant: ik ben afgedankt door justitie’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Politie en Openbaar Ministerie hebben ruim een jaar lang een crimineel die hoorde bij een grote drugsorganisatie ingezet als burgerinfiltrant. De Telegraaf schrijft dat deze de man in opdracht van justitie ‘de hele logistiek van een nieuwe smokkelroute’ moest gaan uitvoeren.

Afluisterapparatuur

Dat is opvallend omdat na de IRT-affaire de inzet van criminele burgerinfiltranten jarenlang verboden is geweest. Enige jaren geleden is het onder strenge voorwaarden incidenteel weer toegestaan.

In een loods waar de leden van de criminele organisatie vaak kwamen en waar drugs werd opgeslagen werden door de recherche heimelijk afluisterapparatuur en verborgen camera’s geïnstalleerd. Zo kon een politieteam ruim een jaar lang live meekijken en meeluisteren.

‘Afgedankt’

De plannen van de criminelen gingen over productie en exporteren van synthetische drugs. Maar op zeker moment kreeg de infiltrant ruzie kreeg binnen de organisatie, daarom moest hij stoppen met zijn politiewerk.

De Telegraaf schrijft dat de man nu aan zijn lot is overgelaten door de politie en een ‘zwervend bestaan’ leidt. De man zegt zich ‘afgedankt’ te voelen.

Cover

De man heeft aan de krant vertrouwelijke documenten, waaronder zijn valse identiteitsbewijzen, en foto’s laten zien om zijn verhaal te ondersteunen.

Hij moest testen ondergaan en door een politiepsycholoog worden beoordeeld en een overeenkomst tekenen. Hij kreeg geld van de politie om een cover op te bouwen en een loods te huren. Vervolgens zorgde hij dat hij in contact kwam met de criminele organisatie die de politie op de korrel had.

In een safehouse in Utrecht werd hij begeleid door mensen van het (inmiddels opgeheven) team Werken onder Dekmantel, dat undercovers van de politie laat infiltreren tussen criminelen.

Argwaan

Het liep het mis doordat een verdachte argwaan kreeg en Peters aan een verhoor onderwierp. In overleg met zijn begeleiders is toen daarna besloten alle contacten met de organisatie te verbreken.

De man kwam toen terecht bij het Team Getuigenbescherming van justitie, dat ook kroongetuigen begeleidt.

Hij kreeg een safehouse zou gaan in het Caribisch gebied, maar het eiland bleek in de praktijk erg gevaarlijk en hij viel er erg op. Hij zegt te zijn ontsnapt aan een gewelddadige beroving.

In gesprek

Hij vertrok uit zijn safehouse en sindsdien heeft hij voor zichzelf gezorgd.

Justitie zegt in reactie met de man in gesprek te zijn.

Recent is een documentaire uitgebracht over de IRT-affaire. In de jaren negentig experimenteerde de politie met de inzet van criminele burgerinfiltranten.