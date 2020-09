Criminele burgerinfiltrant kreeg 70 euro per uur

Connect on Linked in

De criminele burgerinfiltrant die is ingezet in het onderzoek “Vidar”, naar onder meer leden van motorclubs die in harddrugs handelden, kreeg 50 euro per uur voor zijn diensten. Dat heeft de officier van justitie woensdag gezegd tijdens de tweede pro forma-zitting voor de rechtbank in Leeuwarden.

Minister

Er zijn twee verdachten bijgekomen waardoor het totaal aan verdachten elf is geworden. Onder de verdachten zijn leden van motorclubs Hells Angels en Red Devils.

In maart werd tijdens de eerste openbare zitting bekend dat er gebruik was gemaakt van de omstreden burgerinfiltrant-methode, die zelden wordt gebruikt sinds in de IRT-affaire bleek dat toezicht op wat een burgerinfiltrant deed tekort schoot. Als er een burgerinfiltrant wordt ingezet geeft de minister van Justitie daarvoor tegenwoordig toestemming en zet een handtekening, nadat het College van procureurs-generaal eerder akkoord is gegaan.

Opgehoogd

Woensdag zeiden de officieren van justitie op de zitting dat als vergoeding aan de criminele burgerinfiltrant A4110 een uurtarief van 50 euro per uur is betaald, in juni 2019 is dat opgehoogd naar 70 euro per uur. Die verhoging is overeengekomen omdat het traject ‘intensiever’ was en langer duurde dan voorzien. De infiltrant heeft tot 22 juli 77.060 euro verdiend. Dit totaalbedrag is voorlopig omdat toekomstige verhoren bij de rechter-commissaris ook nog onder de beloningsafspraak vallen.

Ook wordt de infiltrant bijgestaan door een door de Staat betaalde advocaat.

Encrochat

Van verschillende verdachten is hun Encrochat-identiteit vastgesteld, aldus justitie. Verdachten in de zaak communiceerden volgens de officieren met pgp-telefoons van Encrochat, dat eerder dit jaar door de politie bleek te zijn gekraakt. Nader onderzoek naar de pgp-chats, naar eventuele andere gebruikers, hun identiteiten en naar de inhoud van de chats vraagt nog meer tijd, zodat een inhoudelijke behandeling van de zaak nog niet in zicht is.

Voorlopig schat het OM in dat er 25 zittingsdagen nodig zullen zijn voor de inhoudelijke behandeling.