‘Criminele groepen lijken steeds meer op handelsorganisaties’

De Belgische politie heeft donderdagmorgen 30 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar cocaïnehandel, waarbij vooral de Albanese maffia in beeld kwam. Ook in Nederland werden hiervoor huiszoekingen verricht.

Aangehouden

De politie in België viel binnen op 49 locaties in het land. Er werden huiszoekingen verricht in onder meer Brussel en Antwerpen, waarbij 30 mensen werden aangehouden.

Tegelijkertijd werden in Spanje, Italië, Duitsland, Kroatië en Nederland ook tientallen invallen gedaan.

Onderzoek

Het gaat volgens de Belgische zender VRT om een Belgisch-Spaans onderzoek, waarbij in België vooral de Albanese maffia in beeld komt. Die zou ook banden hebben met de Italiaanse maffia.

Het onderzoek zou gaan over de invoer en handel van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, met verder transport naar Italië en Spanje.

In het kader van dit onderzoek zijn nieuwe gegevens en informatie ontdekt, door de hack van berichtenserver Sky ECC.

Systeem

Het VRT-nieuws schrijft dat de recherche tijdens het onderzoek inzicht heeft gekregen in nieuwe vormen van criminele organisaties.

Dat gaat volgens de Belgische justitie niet langer uitsluitend om organisaties die familie- of clan-gebaseerd zijn, maar om systemen die meer lijken op klassieke handelsvennootschappen.

Ook merkt het federaal parket in België dat het gedrag van de leiders van criminele organisaties aan het veranderen is. ‘Zij investeren in veilige activa zoals onroerend goed en legale bedrijven. In steeds meer dossiers worden cryptoportefeuilles aangetroffen, ook in dit dossier’, aldus justitie tegenover de VRT.