Criminele hond infiltreerde drugspolitie in mega-onderzoek

Drugscriminelen hebben in de haven van de Colombiaanse kustplaats Santa Marta in een team van de politie een drugshond weten in te zetten die was getraind om juist niet te blaffen als hij drugs rook. De hond was in dienst van een criminele organisatie die volgens de Colombiaanse autoriteiten grote hoeveelheden cocaïne naar onder meer de haven van Antwerpen stuurde. De hond was speciaal getraind door vier corrupte politiemensen.

(beeld uit het archief)

Hoge ambtenaar

Dat team voerde in en om containers die klaar stonden om ingeladen te worden op zeeschepen routine-inspecties uit. Als er een container met drugs moest worden verscheept dan zorgde het corrupte team dat de speciaal opgeleide drugshond de controle uitvoerde, zodat er geen alarm werd geslagen.

In de zaak is volgens het Colombiaanse Openbaar Ministerie een groot netwerk van corrupte agenten, andere ambtenaren en een hoge ambtenaar uit de regio aan het licht gekomen. Eén politie-team in Santa Marta en twee in de stad Cúcuta zijn verdacht. Ook zat er een topambtenaar in het spel die havenwerkers contacteerde die hielpen om voor de organisatie cocaïne het terrein op te krijgen.

8.385 kilo cocaïne

Er worden drie grote inbeslagnames in Europa met de zaak in verband gebracht. Op 15 september 2017 werd in Bremerhaven, Duitsland, 1.109 kilo cocaïne in gipsplaten in een container gevonden. Op 30 december 2017 werd 8.385 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen gepakt, die was verborgen in containers met bananen. En 5.091 kilo cocaïne werd in februari 2018 ontdekt in Antwerpen, België.

Volgens de Colombiaanse krant El Colombiano zijn alle betrokkenen al vervolgd. Maar nog niet bekend is welke drugsorganisatie de middelen verschafte waarmee de corrupte ambtenaren en havenwerkers werd uitbetaald, en die de cocaïne leverde.