Vrachtwagenchauffeur krijgt lager dan geëist voor coketransport

De 45-jarige vrachtwagenchauffeur Arjen van den H. uit Oss heeft dinsdag van de rechtbank Rotterdam zes jaar gevangenisstraf gekregen in voor zijn rol bij het invoeren (in 2018) van 5091,1 kilo cocaïne. De officier van justitie had negen jaar cel geëist. Een Colombiaanse man eerder al 4,5 jaar gekregen voor de zaak.

Op 26 februari 2018 had Van den H. een container met cocaïne vanuit Antwerpen naar Oss gereden. In Antwerpen had de politie de meeste cocaïne er al uitgehaald.

Van den H. zei dat hij niets wist van de cocaïne. De rechtbank hecht daaraan geen geloof. Maar de rol van de chauffeur acht zij minder strafbaar dan het Openbaar Ministerie vond. Hij krijgt ook een half jaar minder straf omdat zijn zaak zo lang heeft voortgesleept.

Van den H. zou volgens het Openbaar Ministerie gokschulden hebben gehad. De advocaat van de verdachte onderstreepte dat er geen bewijs is dat zijn cliënt geld heeft ontvangen voor het transport.