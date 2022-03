Crystal meth: politie doet invallen in Weert

Connect on Linked in

In een onderzoek dat loopt na het aantreffen van een gigantisch crystal meth-lab in juli 2021 in Nederweert doen politie en Openbaar Ministerie dinsdagochtend invallen in Weert. Er zijn in ieder geval drie verdachten aangehouden en er zijn panden doorzocht. Het onderzoek richt zich op de personen achter de productie-locatie in Nederweert.

100 ambtenaren

Bij de actie zijn zo’n 100 ambtenaren betrokken.

De productielocatie werd in de nacht van donderdag 29 op vrijdag 30 juli 2021 gevonden aan de Hoogbosweg in Nederweert. Het was een groot lab met twee loodsen die met elkaar in verbinding stonden. Destijds sprak de politie van het grootste methlab dat ooit in Nederland was aangetroffen. De inval kwam tot stand nadat de recherche informatie had gekregen uit versleutelde chatberichten.

Miljoen per dag

Volgen de politie is er voor miljoenen euro’s in het lab geproduceerd. De Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) berekende dat meer dan 100 kilo crystal meth per dag kon worden gemaakt, wat neerkomt op een handelswaarde van 1 miljoen euro per dag, de straatwaarde zou daarvan een veelvoud zijn. De LFO was enkele dagen bezig geweest om de productielocatie te ontmantelen.