Grootste crystal methlab ooit in Nederland opgerold in Nederweert (UPDATE) (VIDEO)

Donderdagnacht is de politie aan de Hoogbosweg in het Limburgse Nederweert op een groot drugslab gestuit. Volgens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zou het gaan om “de grootste en meest professionele productielocatie van crystal meth ooit in Nederland aangetroffen”. Volgens de LFO kon in het lab ruim 100 kilo crystal meth per dag worden gemaakt.

Twee loodsen

De politie kwam het drugslab in het buitengebied in Nederweert op het spoor na informatie uit gekraakte chatberichten. Op de locatie werd door een arrestatieteam het omvangrijke lab in een tweetal met elkaar in verbinding staande loodsen ontdekt. In een bijbehorende woning is een 62-jarige man uit Polen aangehouden. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie. Doordat het methlab afgelegen ligt, is er geen gevaar voor omwonenden geweest.

Dagelijks 100 kilo

LFO-specialisten zijn bezig met de ontmanteling van de productielocatie. Gelet op de omvang en grootte duurt dit zeker tot zondag. Uit onderzoek blijkt volgens de recherche en de LFO dat het qua hoeveelheden grondstoffen en eindproducten het grootste crystal methlab in Nederland ooit is.

Volgens de LFO kon in het lab ruim 100 kilo crystal meth per dag worden gemaakt. Dat komt neer op een handelswaarde van 1 miljoen euro per dag. De uiteindelijke straatwaarde zou hier een veelvoud van zijn. De grootste crystal methlabs die tot op heden in Nederland werden aangetroffen, waren die in Drempt en Arnhem.