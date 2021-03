Crystal methlab ontdekt in garagebox Brabants dorp

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagnacht rond 04.30 in een garagebox aan de Duiventoren in Oudenbosch een crystal methlab ontdekt. De bewoner is opgepakt. De politie meldt dat vrijdag uitgebreid onderzoek plaatsvindt in de garagebox en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Penetrante lucht

Surveillerende agenten roken bij een parkeerplaats met garageboxen een penetrante lucht. Bij nader onderzoek troffen ze enkele verdachte zakken en een vat aan. Omdat ze vermoedden dat er sprake was van een drugslaboratorium werd de brandweer gewaarschuwd, die metingen verrichtte. Ook forensische experts kwamen ter plaatse.

In een van de garageboxen werd een methamfetaminelab ontdekt. De gebruiker van de garagebox en tevens bewoner aan de Duiventoren werd aangehouden. Hij wordt vrijdag verhoord.

De politie zegt dat het lab na uitgebreid onderzoek zal worden ontmanteld en vernietigd.

Auto beschoten

In het Noord-Brabantse Oudenbosch werden vorige week nog inzittenden van een auto beschoten. Niemand raakte gewond. Twee verdachten werden daar tot op heden voor aangehouden. De schutter is voortvluchtig. Volgens de politie ligt de oorzaak van het incident vermoedelijk in een ruzie die eerder op die dag plaatsvond.