Curaçaose moordverdachte (41) vanuit Brazilië uitgeleverd aan Nederland

De 41-jarige Robertico “Tico” I., die verdacht wordt van een dodelijke schietpartij in Den Haag op 11 juli 2015, is uitgeleverd aan Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De politie had de Curaçaoënaar opgespoord in Brazilië, van daaruit is hij donderdag overgebracht naar Nederland. I. wordt verdacht van het doodschieten van de 31-jarige Jursley Cijntje, die lid was van de beruchte Curaçaose straatbende No Limit Soldiers (NLS).

Op zaterdag 11 juli 2015 werden rond 04.30 twee mannen neergeschoten voor een café aan de Herenstraat. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, waar één van hen, Jursley Cijntje, ruim een uur later overleed. De ander raakte zwaargewond.

Nationale Opsporingslijst

De verdachte van de schietpartij was jarenlang voortvluchtig en stond op de Nationale Opsporingslijst. Ook was er 15.000 euro tipgeld uitgeloofd die tot zijn arrestatie zou leiden. De autoriteiten keken zowel in Nederland als Curaçao naar hem uit, maar dachten dat hij ook mogelijk in Colombia of in de Dominicaanse Republiek zou verblijven. In maart 2019 kwam de politie hem op het spoor en werd hij in Brazilië opgepakt.

In het appartement waar Robertico I. verbleef werden 83.000 xtc-pillen gevonden. I. zat vervolgens eerst nog een gevangenisstraf uit in Brazilië wegens drugshandel.

Uitleveringsverzoek

Dit voorjaar kwam er akkoord op het uitleveringsverzoek dat het Openbaar Ministerie eerder al deed. “Tico” is vorige week overgebracht naar Nederland, op donderdag 5 mei is hij op Schiphol aangehouden.

Hij is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen.

Buena Vista City

Robertico I. is lid van de Curaçaose straatbende Buena Vista City (BVC), de rivaal van No Limit Soldiers. Beide groeperingen zijn al jaren verwikkeld in een bloedige vete, die zowel op Curaçao als in Nederland slachtoffers heeft gekost.