‘Cybercrime vergroot impact traditionele criminaliteit’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De invloed van cybercrime zal ervoor zorgen dat in Amsterdam de handel in drugs, mensen en wapens wordt vergroot. De politie is daar nog niet goed genoeg op voorbereid.

Impact

Dit blijkt uit de presentatie van de criminaliteitscijfers door de Amsterdamse driehoek, waar de Amsterdamse krant Het Parool donderdag verslag van doet.

Volgens de politie en de burgemeester zorgt cybercrime er door het grotere bereik voor dat de impact van ‘traditionele’ criminaliteit als de handel in drugs, mensen en wapens wordt vergroot. Die verschuiving zal zich volgens de driehoek doorzetten.

Inzicht

De politie zegt daar nog niet goed genoeg op te zijn ingericht. Te weinig rechercheurs zijn opgeleid op het gebied van cybercrime en de politie beschikt op ICT-gebied niet over de nieuwe middelen en technieken.

Politiemensen en medewerkers van het Openbaar Ministerie worden daarom bijgeschoold in de expertise hierover, aldus de krant. Dat moet ze ook helpen beter inzicht te krijgen in de digitale leefwereld van jonge criminelen.

Laagterecord

Naast deze cijfers bevestigde de politie dat Amsterdam in 2022 een laagterecord kende in het aantal doden door geweld. Er waren vorig jaar geen liquidaties in Amsterdam.