Drie hackers opgepakt voor diefstal miljoenen privégegevens

De politie Amsterdam heeft op maandag 23 januari drie mannen aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar computervredebreuk, datadiefstal, afpersing, chantage en witwassen. Het nieuws is vanwege het onderzoek pas donderdag naar buiten gebracht.

Hoofdverdachte in de zaak is een 21-jarige man uit Zandvoort. Twee medeverdachten zijn een 21-jarige man uit Rotterdam en een 18-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Twee van hen zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Namen en adressen

De verdachten waren in het bezit van tientallen miljoenen privacygevoelige gegevens van mensen die volgens de politie in handen van criminelen zijn gekomen. Het gaat daarbij niet alleen om namen, adressen en telefoonnummers, maar ook om geboortedata, bankrekeningnummers, creditcards, wachtwoorden, kentekens, BSN-nummers of paspoortgegevens.

Onderzoek



Het cybercrimeteam van de politie startte het onderzoek in maart 2021 naar aanleiding van een aangifte van datadiefstal en chantage bij een groot Nederlands bedrijf. Gaandeweg bleek dat vermoedelijk duizenden nationale en internationale bedrijven de afgelopen jaren slachtoffer zijn geworden van computervredebreuk (hacken) en vervolgens diefstal en heling van data.

Losgeld



Nadat de hackers toegang kregen tot data van de bedrijven, kregen deze een dreigende e-mail dat er betaald moest worden in bitcoins. Zo niet, dan werd gedreigd de digitale infrastructuur van het bedrijf te vernielen en de gegevens openbaar te maken. Veel bedrijven betaalden uiteindelijk. Voor tot dusver bekend, is het geëiste losgeld per bedrijf daarbij opgelopen tot meer dan 100.000 euro en een uitschieter naar ruim 700.000 euro.

2,5 miljoen winst

Bovendien is in veel gevallen de gestolen data alsnog online verkocht, ook al hebben de getroffen bedrijven betaald. De hoofdverdachte heeft vermoedelijk in de afgelopen jaren een crimineel inkomen gehad van 2,5 miljoen euro, zo meldt de politie.

Vierde verdachte

In november 2022 werd in het onderzoek al een 25-jarige verdachte uit Almere opgepakt, die wordt verdacht van het hacken van een bedrijf dat kijk- en luistergelden in Oostenrijk int. Daarbij zijn vermoedelijk de gegevens van alle inwoners van Oostenrijk buit gemaakt en te koop aangeboden.