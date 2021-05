Dader beschieting woning Hedel in beeld (VIDEO)

Connect on Linked in

(Ex)medewerkers van fruithandel De Groot zijn na een pauze opnieuw doelwit van geweldsincidenten. De politie riep dinsdag in Opsporing Verzocht de hulp in van het publiek in het onderzoek naar drie nieuwe beschietingen van woningen. Na een reeks arrestaties in december en januari leek de rust weergekeerd. Op zondag 2 mei en op 8 en 9 mei waren er weer beschietingen.

In juni 2020 werd brand gesticht bij een woning aan de Hondsneststraat in Hedel, net als in november dat jaar. Bij die tweede brand raakte een aantal mensen gewond, van wie één man ernstig. In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 mei werd in Hedel geschoten op een woning aan de Hondsneststraat. Weer bij een slachtoffer dat bij De Groot werkt.

De schutter van 2 mei is op beeld vastgelegd. Daarop is te zien hoe hij rond 03.15 tot vlak bij de woning liep met een vuurwapen dat eerst weigerde maar later toch functioneerde. De politie vermoedt dat de schutter een auto in de buurt had staan en niet alleen was.

De politie zei in de uitzending er rekening mee te houden dat de dader(s) over de A2 noordwaarts zijn gereden.

De politie vraagt aan mensen die ’s nachts in de streek rijden om hun dashcam aan te zetten.

Zie het laatste bericht over de serie bedreigingen en intimidaties tegen mensen van het fruitbedrijf:

De Marokkaanse vriendin en het fruitbedrijf