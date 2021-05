De Marokkaanse vriendin en het fruitbedrijf

Connect on Linked in

De verdwenen Naima Jillal, die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel, heeft mogelijk te maken gehad met smokkel van cocaïne via het geplaagde fruitbedrijf De Groot in het Betuwse Hedel. Dat hebben verschillende bronnen aan Crimesite gesuggereerd. In het politiedossier is sprake van een ‘Marokkaanse vriendin’.

Door @Wim van de Pol

Sinds medio 2019 zijn directie en sommige (oud)medewerkers van dat bedrijf slachtoffer van pogingen tot afpersing en intimidaties. Ook waren er beschietingen en brandstichtingen. Het bedrijf importeert onder meer ananassen en bananen. Het staat vast dat er in containers die naar dat bedrijf zijn gestuurd cocaïne is gesmokkeld. De politie heeft er in de afgelopen jaren meerdere inbeslagnames gedaan.

Dreigende sms’jes

Medio 2019 kreeg de directeur van het fruitbedrijf meerdere dreigende sms’jes waarin hij werd gesommeerd betalingen doen.

Op 26 mei 2019 ontvangt directeur William de Groot een sms met dreigende toon. De anonieme afzender eist 1,2 miljoen euro ‘boete’ omdat ‘handel’ verloren is gegaan. De suggestie spreekt uit dit bericht dat De Groot op de hoogte was van deze ‘handel’. De recherche vraagt aan diens broer in een verhoor:

Hoe kan het dat u en William, die in de bedrijfsvoering het meest ver weg staan van het laden en lossen van goederen in het bedrijf, dat jullie aangesproken worden op de handel?

De broer zegt daar geen idee van te hebben.

Marokkaanse vriendin

Later in dat jaar 2019 zijn er verschillende schietpartijen en brandstichtingen bij panden van (ex)medewerkers van het fruitbedrijf. Er komen ook nog enkele bedreigingen binnen op de telefoon van directeur William de Groot.

Uit het dossier blijkt dat op 11 februari 2020 De Groot even na middernacht belt met het onderzoeksteam van de politie in zijn zaak. Een paar minuten eerder heeft hij een sms-bericht ontvangen met de volgende tekst:

Beste William.

Als wij aan het einde van deze maand ons geld niet hebben betaal je de handel terug met 10 levens. Je Marokkaanse vriendin kan jou helaas niet meer vertellen hoe serieus wij zijn.

Het is niet niet duidelijk wie met deze ‘Marokkaanse vriendin’ werd bedoeld. Tegen de politie heeft De Groot gezegd hierover geen idee te hebben.

Het is wel zeker dat Naima Jillal er door de politie van werd verdacht betrokken te zijn bij grootschalige cocaïne-transporten. Ook is het zeker dat Jillal enige maanden voordat De Groot deze sms ontving is verdwenen. Ze reisde in oktober vanuit Spanje naar Nederland en is nadat ze in een auto stapte in Amsterdam-Zuid nooit meer levend gezien. (tekst gaat verder onder reclame)

26Rockaway

In de lopende cocaïnezaak tegen zijn cliënt Roger “Piet Costa” P. heeft advocaat Jan-Hein Kuijpers recent aan de rechter-commissaris gevraagd om het dossier over de bedreigingen van De Groot te voegen in het procesdossier tegen Piet Costa. Hij wees daarbij op de verwijzing naar ‘de Marokkaanse vriendin’ en op het feit dat het Openbaar Ministerie stelt dat Naima Jillal en Piet Costa contacten hebben gehad over cocaïnehandel. De twee zijn samen gezien door politieobservanten.

Namens zijn cliënt bestrijdt Kuijpers dat P., zoals de politie stelt, degene is die over cocaïnehandel pgp-berichten met Ennetcom, Sky-ECC of EncroChat heeft verstuurd. Kuijpers:

Het Openbaar Ministerie is in 2018 een zelfstandig onderzoek 26Rockaway naar cocaïnehandel door Jillal gestart. Met stukken van dat 26Rockaway-dossier en het Maldiven-dossier over het fruitbedrijf zal ik naar verwachting aannemelijk kunnen maken dat Jillal opereerde als een zelfstandige entiteit.

Kuijpers heeft gevraagd om ook dossier 26Rockaway in het proces te voegen. Maar het OM zegt dat alle informatie uit 26Rockaway al aan het dossier over Piet Costa is toegevoegd.

De rechter-commissaris heeft het verzoek van Kuijpers over het dossier over fruitbedrijf in Hedel op 30 april afgewezen omdat zijn cliënt P. in dat onderzoek geen verdachte is.

EncroChat

Onder bepaalde gebruikers van EncroChat zouden foto’s hebben gecirculeerd waaruit op te maken zou zijn dat Jillal dood is. Ondanks dat de politie door de hack van EncroChat vorig jaar heel veel berichten en foto’s van gebruikers heeft onderschept zitten die van Jillal daar kennelijk niet bij. Het Openbaar Ministerie gaat er namelijk niet vanuit dat Jillal is overleden. Ze is in het proces naast Piet Costa gewoon een van de – afwezige – medeverdachten van grootschalige cocaïnehandel.

Tegelijk loopt er nog een onderzoek van de recherche naar de verdwijning van Naima Jillal. Wat daarin precies duidelijk is geworden is nog niet naar buiten gekomen. In Antwerpen zijn in maart spullen gevonden die mogelijk hebben toebehoord aan Jillal.

Recent hebben onbekenden twee keer op straat schoten gelost op twee woningen in Kerkdriel. In één van de twee werd in juni vorig jaar brand gesticht.

Zie ook:

Hoe Naima “Tante” Jillal jarenlang uit de wind bleef

Eis: zeven jaar voor plaatsen handgranaat in Kerkdriel

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#3)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#2)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#1)