Daders handgranaataanslag staken tweede vluchtauto in brand

De daders die vorige mand met een handgranaat een aanslag pleegden op een woning in Rotterdam hebben een tweede vluchtauto gebruikt. Die auto is net als de eerste vluchtauto uitgebrand teruggevonden. In het tweede geval ging het om een Peugeot 3008.

(beeld jbmedia)

BMW

Op 11 januari 2021, rond 02.40, ontplofte een handgranaat voor een woning aan de Kronenburg te Rotterdam. De daders vluchtten weg in een gestolen donkerblauwe BMW 5-serie met valse kentekenplaten. Deze auto werd enkele minuten later diezelfde nacht aan de Hertenburg in Barendrecht in brand gestoken.

Peugeot

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de daders in Barendrecht vervolgens zijn overgestapt in een eveneens gestolen grijze Peugeot 3008. Hiermee reden zij naar Schiedam. Daar heeft de auto twee dagen ergens geparkeerd gestaan. De Peugeot werd op 13 januari rond 00.15 uur in brand gestoken aan de Jan van Riebeeckweg in Schiedam.